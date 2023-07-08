https://sputniknews.uz/20230708/shht-kuzatuvchilar-saylov-davlat-ichki-ishlar-chjan-min-36656175.html
ШҲТ кузатувчилари сайловда давлатнинг ички ишларига аралашмайди — Чжан Мин
ШҲТ кузатувчилари сайловда давлатнинг ички ишларига аралашмайди — Чжан Мин
Президент сайлови жараёнини Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотидан 22 нафар вакил кузатиб боради.
2023-07-08T19:59+0500
2023-07-08T19:59+0500
2023-07-08T19:59+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
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ўзбекистон
ўзбекистонда президент сайлови
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
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ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Ўзбекистондаги президент сайловида Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШҲТ) кузатувчилари миссиясида 22 киши фаолият олиб боради. Бу ҳақда ШҲТ Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) Ижроия қўмитасининг Тошкентдаги йиғилишида ташкилот бош котиби Чжан Мин маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Улар орасида ташкилотга аъзо давлатлар, шунингдек, Котибият ва ШҲТ МАТТ вакиллари ҳам бор. Россия томонидан Давлат думасининг миллатлар бўйича қўмитаси раиси Геннадий Семигин, Федерация Кенгашининг аграр озиқ-овқат сиёсати ва атроф-муҳитни бошқариш бўйича қўмитаси аъзоси Александр Наролин ва Россия Федерацияси МСК аъзоси Павел Андреев иштирок этмоқда.Эслатиб зтамиз, Ўзбекистонда президент сайлови 9 июль кунига белгиланган. Ўзбекистон президенти сайловида республика бўйича жами 14 та сайлов округи ташкил этилиб, уларга 10784 та сайлов участкалари бириктирилган.
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шҳт кузатувчилари чжан мин президент сайлови ўзбекистон шҳт минтақавий аксилтеррор тузилмаси (матт) ижроия қўмитаси
шҳт кузатувчилари чжан мин президент сайлови ўзбекистон шҳт минтақавий аксилтеррор тузилмаси (матт) ижроия қўмитаси
ШҲТ кузатувчилари сайловда давлатнинг ички ишларига аралашмайди — Чжан Мин
Президент сайлови жараёнини Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотидан 22 нафар вакил кузатиб боради.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Ўзбекистондаги президент сайловида Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШҲТ) кузатувчилари миссиясида 22 киши фаолият олиб боради. Бу ҳақда ШҲТ Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) Ижроия қўмитасининг Тошкентдаги йиғилишида ташкилот бош котиби Чжан Мин маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Улар орасида ташкилотга аъзо давлатлар, шунингдек, Котибият ва ШҲТ МАТТ вакиллари ҳам бор. Россия томонидан Давлат думасининг миллатлар бўйича қўмитаси раиси Геннадий Семигин, Федерация Кенгашининг аграр озиқ-овқат сиёсати ва атроф-муҳитни бошқариш бўйича қўмитаси аъзоси Александр Наролин ва Россия Федерацияси МСК аъзоси Павел Андреев иштирок этмоқда.
“Бизнинг мониторинг миссиямиз холислик, сиёсий бетарафлик, очиқлик, ошкоралик, давлатнинг ички ишларига аралашмаслик каби умумеътироф этилган тамойилларга асосланади”, — деди Чжан Мин.
Эслатиб зтамиз, Ўзбекистонда президент сайлови 9 июль кунига белгиланган.
Ўзбекистон президенти сайловида республика бўйича жами 14 та сайлов округи ташкил этилиб, уларга 10784 та сайлов участкалари бириктирилган.