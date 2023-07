https://sputniknews.uz/20230707/maxsus-qurol-yordamida-dronlarni-urib-tushirish-36645197.html

Россия аскарлари махсус қурол ёрдамида дронларни қандай уриб туширмоқда — видео

2023-07-07T21:20+0500

ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Маълумки Россия ва Украина орасида содир бўлаётган ҳарбий можарода ҳар иккала томон ҳам дронлардан фаол фойдаланмоқда. Дронлар рақиб аскарлари жойлашган жойларни аниқлашда ёки уларнинг устига ганата ёки бошқа потловчи моддалар ташлашда фойдаланилади. Россия қуролли кучлари иштиёрида махсус антидрон милтиқ бўлиб, бугунги кунда аскарлар ундан самарали фойдаланмоқда. Ушбу антиқа қуроли, антин-дрон милтиқ ҳақида батафсил қуйидаги мақоламизда танишишингиз мумкин. Россиянинг антиқа қуроли - анти-дрон милтиқ конструктори билан интервью

Как российские войска сбивают дроны

By capturing and jamming the unmanned aerial vehicle using an anti-drone rifle, the soldiers successfully hit the target with accurate gunfire.

