https://sputniknews.uz/20230628/ukraina-armiyasi-texnikalar-yakson-36382725.html
Украина армиясининг техникалар колоннаси яксон қилинди – видео
Украина армиясининг техникалар колоннаси яксон қилинди – видео
Жанубий Донецк йўналишида Украина қуролли кучларининг учта зирҳли машинаси йўқ қилинди. 28.06.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-06-28T14:56+0500
2023-06-28T14:56+0500
2023-06-28T14:56+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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украина
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Россия Ҳаво-космик кучлари вертолётлари Южний Донецк (Жанубий Донецк) йўналишида Украина қуролли кучларининг учта зирҳли машинасини йўқ қилди. Бу лавҳалар акс этган видеони Россия Мудофаа вазирлиги кўрсатди.“Разведка-зарба берувчи вертолётлар экипажлари Украина Қуролли кучларининг зирҳли техникаси колоннаси ҳаракатлаётганини пайқаб, зирҳли техникани бошқарилувчи ракеталар билан яксон қилди”, - дейилган хабарда.Учта зирҳли машина кетма-кет йўқ қилинган. Уларнинг ҳар бир учун биттадан ракета етарли бўлган.
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Уничтожение колонны техники ВСУ
Минобороны России показало видео уничтожения колонны техники ВСУ
2023-06-28T14:56+0500
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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), видео
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), видео
Украина армиясининг техникалар колоннаси яксон қилинди – видео
Жанубий Донецк йўналишида Украина қуролли кучларининг учта зирҳли машинаси йўқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Россия Ҳаво-космик кучлари вертолётлари Южний Донецк (Жанубий Донецк) йўналишида Украина қуролли кучларининг учта зирҳли машинасини йўқ қилди. Бу лавҳалар акс этган видеони Россия Мудофаа вазирлиги кўрсатди.
“Разведка-зарба берувчи вертолётлар экипажлари Украина Қуролли кучларининг зирҳли техникаси колоннаси ҳаракатлаётганини пайқаб, зирҳли техникани бошқарилувчи ракеталар билан яксон қилди”, - дейилган хабарда.
Учта зирҳли машина кетма-кет йўқ қилинган. Уларнинг ҳар бир учун биттадан ракета етарли бўлган.