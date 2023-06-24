https://oz.sputniknews.uz/20230624/qurbon-hayiti-kuni-metro-ish-vaqti-36269230.html
Қурбон ҳайити куни метро вақтлироқ иш бошлайди
Қурбон ҳайити куни метро вақтлироқ иш бошлайди
Ҳайит куни метро поездлари доимий жадвал асосида соат 04:00 дан иш бошлайди. 24.06.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-06-24T13:50+0500
2023-06-24T13:50+0500
2023-06-24T13:50+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
метро
қурбон ҳайити
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Қурбон ҳайити куни метро вақтлироқ иш бошлайди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги.Тошкентда 28 июнь куни Қурбон Ҳайити байрами муносабати билан Тошкент метрополитени тонги соат 04:00 дан кеч соат 00:00 га қадар домий жадвал асосида ўз иш фаолиятини олиб боради.Шунингдек, метро йўловчиларига байрам муносабати билан белгиланган бошқа дам олиш кунларида эса якшанба куни учун тасдиқланган жадвал асосида соат 05:00 дан 00:00 гача хизмат кўрсатилади.Қурбон ҳайити намозини ўқиш вақтлари маълум қилиндиЭслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда бу йил Қурбон ҳайити 28 июнь куни нишонланади. Ўзбекистонликлар байрам муносабати билан кетма-кет 5 кун дам олишади.
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жамият, ўзбекистон, тошкент, метро, қурбон ҳайити
жамият, ўзбекистон, тошкент, метро, қурбон ҳайити
Қурбон ҳайити куни метро вақтлироқ иш бошлайди
Ҳайит куни метро поездлари доимий жадвал асосида соат 04:00 дан иш бошлайди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Қурбон ҳайити куни метро вақтлироқ иш бошлайди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги.
Тошкентда 28 июнь куни Қурбон Ҳайити байрами муносабати билан Тошкент метрополитени тонги соат 04:00 дан кеч соат 00:00 га қадар домий жадвал асосида ўз иш фаолиятини олиб боради.
Шунингдек, метро йўловчиларига байрам муносабати билан белгиланган бошқа дам олиш кунларида эса якшанба куни учун тасдиқланган жадвал асосида соат 05:00 дан 00:00 гача хизмат кўрсатилади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда бу йил Қурбон ҳайити 28 июнь куни нишонланади.
Ўзбекистонликлар байрам муносабати билан кетма-кет 5 кун дам олишади.