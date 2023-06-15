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АҚШ Украинадан Россияга қарши “тўп еми” сифатида фойдаланмоқда – Хитой генерали
АҚШ Украинадан Россияга қарши “тўп еми” сифатида фойдаланмоқда – Хитой генерали
АҚШ ҳукумати ўзининг кети узилмаётган қурол-яроғ етказиб беришлари орқали Украинадан Россияга қарши “тўп еми” сифатида фойдаланмоқда. Бу ҳақда Хитой халқ озодлик армияси генерал-лейтенанти Хэ Лэй “The South China Morning Post” нашрига берган интервьюсида маълум қилди.
2023-06-15T15:09+0500
2023-06-15T15:09+0500
дунёда
хитой
ақш
украина
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ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. АҚШ ҳукумати ўзининг кети узилмаётган қурол-яроғ етказиб беришлари орқали Украинадан Россияга қарши “тўп еми” сифатида фойдаланмоқда. Бу ҳақда Хитой халқ озодлик армияси генерал-лейтенанти Хэ Лэй “The South China Morning Post” нашрига берган интервьюсида маълум қилди.Хэ Лэйнинг қўшимча қилишича, Вашингтон томонидан янги қурол-яроғ етказиб бериш можарони фақат узайтиради.“Мен АҚШдан ҳақиқатдан ҳам улар тинчликни исташадими деб сўраган бўлардим?”, - дейди генерал.Унинг таъкидлашича, Пекин учун Украинадаги ҳозирги инқироз кутилмаган ҳолат бўлмаган.“Хитой биз ҳозирга қадар тинчлик истиқболларини кўрмаганимиздан ғоят хавотирда ва афсусда”, - дея қўшимча қилди Хитой генерали.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Украина муаммосини ҳал қилишнинг калити Ғарб томонида эканини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, агар улар ҳақиқатан ҳам бугунги можаро музокаралар йўли билан тугатилишини истаса, улар фақат битта қарор қабул қилишлари керак - қурол ва техника етказиб беришни тўхтатиш.
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ақш украина россия хитой можаро
ақш украина россия хитой можаро

АҚШ Украинадан Россияга қарши “тўп еми” сифатида фойдаланмоқда – Хитой генерали

15:09 15.06.2023
© Sputnik / Николай Лазаренко / Медиабанкка ўтишАҚШ ва Украина байроқлари, архив сурат
АҚШ ва Украина байроқлари, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Николай Лазаренко
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Хэ Лэйнинг сўзларига кўра, Вашингтон томонидан Украинага янги қурол-яроғ етказиб бериш можарони узайтиради холос.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. АҚШ ҳукумати ўзининг кети узилмаётган қурол-яроғ етказиб беришлари орқали Украинадан Россияга қарши “тўп еми” сифатида фойдаланмоқда. Бу ҳақда Хитой халқ озодлик армияси генерал-лейтенанти Хэ Лэй “The South China Morning Post” нашрига берган интервьюсида маълум қилди.
“АҚШ Украинадан ўзининг Россияга қарши курашида, агар Москва урушда мағлуб бўлса, уларда битта рақобатчи ва стратегик рақиб кам бўлиши учун “тўп еми” сифатида фойдаланмоқда”, - деди у.
Хэ Лэйнинг қўшимча қилишича, Вашингтон томонидан янги қурол-яроғ етказиб бериш можарони фақат узайтиради.
“Мен АҚШдан ҳақиқатдан ҳам улар тинчликни исташадими деб сўраган бўлардим?”, - дейди генерал.
Унинг таъкидлашича, Пекин учун Украинадаги ҳозирги инқироз кутилмаган ҳолат бўлмаган.
“Хитой биз ҳозирга қадар тинчлик истиқболларини кўрмаганимиздан ғоят хавотирда ва афсусда”, - дея қўшимча қилди Хитой генерали.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Украина муаммосини ҳал қилишнинг калити Ғарб томонида эканини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, агар улар ҳақиқатан ҳам бугунги можаро музокаралар йўли билан тугатилишини истаса, улар фақат битта қарор қабул қилишлари керак - қурол ва техника етказиб беришни тўхтатиш.
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