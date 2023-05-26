Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230526/rally-muynak-orol-dengizi-ekstremal-avtomobil-musobaqa-35380380.html
Орол денгизининг қуриган тубида экстремал автопойга бошланди — фото, видео
Орол денгизининг қуриган тубида экстремал автопойга бошланди — фото, видео
Иштирокчилар Устюрт платоси ва Орол денгизининг қуриб қолган туби бўйлаб ҳаракатланадилар. Пойга йўлининг умумий узунлиги 400 км дан ортиқ.
2023-05-26T15:10+0500
2023-05-26T15:10+0500
туризм
ўзбекистон
қорақалпоғистон
мўйноқ тумани
автомобил
орол денгизи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35370794_0:173:2730:1709_1920x0_80_0_0_2a11412fb4b51b6896d4706201833dd3.jpg
МЎЙНОҚ, 26 май — Sputnik. Қорақалпоғистоннинг Мўйноқ туманида “Rally Muynak” халқаро экстремал автомобил мусобақаси бошланди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Пойгачилар, сайёҳлар ва томошабинларни бой дастур кутмоқда.Унда автопойга, мотокрос, маҳорат сабоқлари ва Қорақалпоғистон ошпазларининг гастрономик чиқишлари, миллий брендлар намойиши ва кечки электрон мусиқа концертлари ўрин олган.Пойгачилар Устюрт текислиги ва Орол денгизининг қуриган туби бўйлаб ҳаракатланишлари керак бўлади. Пойга йўлининг умумий узунлиги 400 км дан ортиқ.“Rally Muynak”да Марказий Осиё ва Россиядан 150 дан ортиқ спортчи иштирок этмоқда.Улар 27 май куни соат 14.00 да якунланади.Ушбу мусобақада 40 дан зиёд автомобиль, 20 дан зиёд мотоцикл ва 10 дан зиёд баггиларда умумий ҳисобда 150 га яқин спортчилар иштирок этиши кутилмоқда.
ўзбекистон
мўйноқ тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35370794_0:101:2274:1806_1920x0_80_0_0_8459e96cbf9545c4336e61c3f018ebde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
қорақалпоғистон мўйноқ орол денгизи автомобиль мусобақа rally muynak
қорақалпоғистон мўйноқ орол денгизи автомобиль мусобақа rally muynak

Орол денгизининг қуриган тубида экстремал автопойга бошланди — фото, видео

15:10 26.05.2023
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Иштирокчилар автомашиналар ва мотоциклларда Устюрт текислиги ва Орол денгизининг қуриб қолган туби бўйлаб ҳаракатланадилар. Пойга йўлининг умумий узунлиги 400 км дан ортиқ.
МЎЙНОҚ, 26 май — Sputnik. Қорақалпоғистоннинг Мўйноқ туманида “Rally Muynak” халқаро экстремал автомобил мусобақаси бошланди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Пойгачилар, сайёҳлар ва томошабинларни бой дастур кутмоқда.
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2023
Международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
© Sputnik/Элина Бекназарова
Унда автопойга, мотокрос, маҳорат сабоқлари ва Қорақалпоғистон ошпазларининг гастрономик чиқишлари, миллий брендлар намойиши ва кечки электрон мусиқа концертлари ўрин олган.
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2023
Международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
© Sputnik/Элина Бекназарова
Пойгачилар Устюрт текислиги ва Орол денгизининг қуриган туби бўйлаб ҳаракатланишлари керак бўлади. Пойга йўлининг умумий узунлиги 400 км дан ортиқ.
“Rally Muynak”да Марказий Осиё ва Россиядан 150 дан ортиқ спортчи иштирок этмоқда.
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2023
Международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
© Sputnik/Элина Бекназарова
Улар 27 май куни соат 14.00 да якунланади.
Ушбу мусобақада 40 дан зиёд автомобиль, 20 дан зиёд мотоцикл ва 10 дан зиёд баггиларда умумий ҳисобда 150 га яқин спортчилар иштирок этиши кутилмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0