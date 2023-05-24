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https://oz.sputniknews.uz/20230524/mirziyoev-halima-yaqub-archa-35292262.html
Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди – фото
Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди – фото
Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди.
2023-05-24T17:30+0500
2023-05-24T17:31+0500
сиёсат
ўзбекистон
сингапур
шавкат мирзиёев
ҳалима яқуб
арча
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ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон-Сингапур саммити якунида “Кўксарой” қароргоҳида дарахт экиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Сингапур президенти Ҳалима Яқуб ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди. Ўзбекистон ва Сингапур ўртасида 7 та ҳужжат имзоланди.
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шавкат мирзиёев ҳалима яқуб
шавкат мирзиёев ҳалима яқуб

Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди – фото

17:30 24.05.2023 (янгиланди: 17:31 24.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон-Сингапур саммити якунида “Кўксарой” қароргоҳида дарахт экиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Бу давлатлараро муносабатларда янги давр бошлангани, Ўзбекистон ва Сингапур халқлари дўстлиги мустаҳкамланиб бораётганининг рамзи бўлди”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Сингапур президенти Ҳалима Яқуб ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди. Ўзбекистон ва Сингапур ўртасида 7 та ҳужжат имзоланди.
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