Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди – фото
17:30 24.05.2023 (янгиланди: 17:31 24.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон-Сингапур саммити якунида “Кўксарой” қароргоҳида дарахт экиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Ҳалима Яқуб Фахрий меҳмонлар хиёбонида арча экди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
“Бу давлатлараро муносабатларда янги давр бошлангани, Ўзбекистон ва Сингапур халқлари дўстлиги мустаҳкамланиб бораётганининг рамзи бўлди”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Сингапур президенти Ҳалима Яқуб ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди. Ўзбекистон ва Сингапур ўртасида 7 та ҳужжат имзоланди.