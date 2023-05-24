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https://sputniknews.uz/20230524/mirziyoev-singapur-prezidenti-hujjatlarni-almashish-marosimi-35290016.html
Мирзиёев ва Сингапур президенти ҳузурида ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди – фото
Мирзиёев ва Сингапур президенти ҳузурида ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди – фото
Ўзбекистон ва Сингапур ўртасида 7 та ҳужжат имзоланди.
2023-05-24T16:59+0500
2023-05-24T17:18+0500
сиёсат
ўзбекистон
сингапур
шавкат мирзиёев
ҳалима яқуб
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ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Сингапур президенти Ҳалима Яқуб ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Хусусан, ташриф давомида қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:Ҳалима Яқуб Ўзбекистон етакчисининг таклифига биноан давлат ташрифи билан мамлакатда бўлиб турибди.
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мирзиёев ўзбекистон сингапур

Мирзиёев ва Сингапур президенти ҳузурида ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди – фото

16:59 24.05.2023 (янгиланди: 17:18 24.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон ва Сингапур ўртасида 7 та ҳужжат имзоланди.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Сингапур президенти Ҳалима Яқуб ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Хусусан, ташриф давомида қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Сингапур Республикаси Ҳукумати ўртасида 2023-2026 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик тўғрисида меморандум;
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Сингапур Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум;
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Сингапур Республикаси Адлия вазирлиги ўртасида 2023-2024 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури;
Ўзбекистон Республикаси Маданият ва туризм вазирлиги ва Сингапур Республикаси Савдо ва саноат вазирлиги ҳузуридаги Сингапур туризм бошқармаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум;
Ўзбекистон Республикаси Маданият ва туризм вазирлиги ва Сингапур туризм агентликлари миллий ассоциацияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битим;
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва Сингапур ҳамкорлик агентлиги ўртасида тадбиркорликни ривожлантириш, “яшил” иқтисодиёт соҳасидаги қўшма фаолият тўғрисида ҳамкорлик битими;
Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳузуридаги Хорижий инвестицияларни жалб этиш агентлиги ва Сингапур Республикаси Бизнес федерацияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳалима Яқуб Ўзбекистон етакчисининг таклифига биноан давлат ташрифи билан мамлакатда бўлиб турибди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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