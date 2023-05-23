https://sputniknews.uz/20230523/ukraina-terrorchilarining-belgorodga-hujumi-35258507.html

Белгородга ҳужум қилган Украина террорчилари яксон қилинди — видео

Белгородга ҳужум қилган Украина террорчилари яксон қилинди — видео

Мудофаа вазирлиги Россиянинг Белгород вилояти ҳудудига бостириб кирган ва тинч аҳолини ўққа тутган Украина террорчиларининг яксон қилинган техникасини кўрсатди.

2023-05-23T23:05+0500

2023-05-23T23:05+0500

2023-05-23T23:05+0500

видео

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донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

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террорчилар

террорчи

россия мудофаа вазирлиги

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ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Артемовскда мағлубиятга учраган Киев режими тинч аҳолига қарши террорчилик ҳаракатларини амалга оширишга ўтди. Украина миллатчиларидан иборат диверсион гуруҳлар 22 май куни "Козинка" халқаро назорат-ўтказиш пункти, шунингдек, Белгород вилоятининг Граиворонский туманидаги бошқа бир қатор фуқаролик объектлари артиллериядан ўққа тутилгандан сўнг Россия ҳудудига бостириб кирди.Тезкор аксилтеррор операция давомида ҳаво ҳужумлари, артиллерия ўқлари ва Ғарбий ҳарбий округ Давлат чегараси қўриқлаш бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида миллатчи бўлинмалар блокланди ва тор-мор этилди. Уларнинг омон қолгани Украина ҳудудига қайтди ва у ерда бутунлай йўқ қилинмагунча ўққа тутилди.

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

2023

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Кадры с места уничтожения техники проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ

Минобороны РФ опубликовало видео с поврежденной техникой с места уничтожения проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ

2023-05-23T23:05+0500

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