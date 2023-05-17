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https://oz.sputniknews.uz/20230517/shavkat-mirziyoev-davlat-tashrifi-bilan-xitoyga-jonab-ketdi-35037134.html
Шавкат Мирзиёев Хитойга жўнаб кетди
Шавкат Мирзиёев Хитойга жўнаб кетди
Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Хитойга жўнаб кетди. У ерда Ўзбекистон президенти 18-19 май кунлари қатор учрашувлар ўтказади.
2023-05-17T21:05+0500
2023-05-17T21:09+0500
сиёсат
ўзбекистон
хитой
шавкат мирзиёев
ташриф
музокаралар
си цзинпин
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ТОШКЕНТ, 17 май - Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпиннинг таклифига биноан давлат ташрифи билан Хитойга жўнаб кетди.Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг Сиан шаҳрида 18-19 май кунлари “Хитой-Марказий Осиё” саммити бўлиб ўтади. Унда Қозоғистон президенти Қасим Жомарт-Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ва Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевлар иштирок этишади.
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шавкат мирзиёев хитой си цзиньпин ўзбекистон сиёсат ташриф музокаралар давлат ташрифи
шавкат мирзиёев хитой си цзиньпин ўзбекистон сиёсат ташриф музокаралар давлат ташрифи

Шавкат Мирзиёев Хитойга жўнаб кетди

21:05 17.05.2023 (янгиланди: 21:09 17.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вылетел из Самарканда в Китай
Шавкат Мирзиёев вылетел из Самарканда в Китай - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёевнинг Хитойга давлат ташрифи дастурида Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказиш, Хитойнинг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар киритилган.
ТОШКЕНТ, 17 май - Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпиннинг таклифига биноан давлат ташрифи билан Хитойга жўнаб кетди.
Ташриф дастурига мувофиқ, 18-19 май кунлари Сиань шаҳрида ХХР Раиси Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказиш, “Марказий Осиё - Хитой” форматидаги саммитда иштирок этиш ҳамда Хитойнинг етакчи компания ва банклари раҳбарлари билан учрашув ўтказиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг Сиан шаҳрида 18-19 май кунлари “Хитой-Марказий Осиё” саммити бўлиб ўтади. Унда Қозоғистон президенти Қасим Жомарт-Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ва Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевлар иштирок этишади.
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