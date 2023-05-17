https://oz.sputniknews.uz/20230517/ei-mamlakatlari-zelenskiy-mojaroni-toxtatish-35005004.html
Бир гуруҳ ЕИ мамлакатлари яширинча Зеленскийни можарони тўхтатишга чақирмоқда – Херш
Бир гуруҳ ЕИ мамлакатлари яширинча Зеленскийни можарони тўхтатишга чақирмоқда – Херш
Польша бошчилигидаги бир гуруҳ Европа давлатлари Украина президенти Владимир Зеленскийни можарони тўхтатишга чақирмоқда. Бу ҳақда америкалик журналист, Пулитцер мукофоти совриндори Сеймур Херш маълум қилди.
2023-05-17T13:41+0500
2023-05-17T13:41+0500
2023-05-17T13:41+0500
дунёда
украина
владимир зеленский
польша
европа иттифоқи
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ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Польша бошчилигидаги бир гуруҳ Европа давлатлари яширинча Украина президенти Владимир Зеленскийни можарони тўхтатишга чақирмоқда. Бу ҳақда америкалик журналист, Пулитцер мукофоти совриндори Сеймур Херш маълум қилди.Журналистнинг таъкидлашича, бу гуруҳга Болтиқбўйи ва Шарқий Европа мамлакатлари, хусусан, Венгрия, Латвия, Литва ва Эстония киради.Россия ва Украина Африканинг тинчлик миссиясини қабул қилишга рози бўлди – ЖАР президентиХершнинг сўзларига кўра, Украина президенти бунга рози бўлмаяпти ва қўшниларининг қўлловини йўқотишни бошлаяпти.
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польша украина европа давлатлари владимир зеленский можарони тўхтатиш
польша украина европа давлатлари владимир зеленский можарони тўхтатиш
Бир гуруҳ ЕИ мамлакатлари яширинча Зеленскийни можарони тўхтатишга чақирмоқда – Херш
Таъкидланишича, бу гуруҳга Болтиқбўйи ва Шарқий Европа мамлакатлари, хусусан, Венгрия, Латвия, Литва ва Эстония киради.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Польша бошчилигидаги бир гуруҳ Европа давлатлари яширинча Украина президенти Владимир Зеленскийни можарони тўхтатишга чақирмоқда. Бу ҳақда америкалик журналист, Пулитцер мукофоти совриндори Сеймур Херш маълум қилди.
“Бу гуруҳга Польша раҳбарлик қилмоқда <...>, у яширинча Зеленскийни можарони якунлаш усулини топишга чақирмоқда – ҳатто, агар бу учун истеъфога чиқиш керак бўлса ҳам”, - дея ёзади Херш ўзининг сайтида.
Журналистнинг таъкидлашича, бу гуруҳга Болтиқбўйи ва Шарқий Европа мамлакатлари, хусусан, Венгрия, Латвия, Литва ва Эстония киради.
Хершнинг сўзларига кўра, Украина президенти бунга рози бўлмаяпти ва қўшниларининг қўлловини йўқотишни бошлаяпти.