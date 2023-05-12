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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20230512/rossiya-ukrainaning-barcha-hujumlarini-qaytardi---mudofaa-vazirligi-34875622.html
Россия Украинанинг барча ҳужумларини қайтарди - Мудофаа вазирлиги
Россия Украинанинг барча ҳужумларини қайтарди - Мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари Украина қуролли кучларининг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди.
2023-05-12T17:09+0500
2023-05-12T17:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари Украинанинг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди, деб хабар бермоқда Мудофаа вазирлиги. РИА Новости хабарига асосан. Бир кун аввал Украина Қуролли кучлари 95 километрдан ортиқ бўлган бутун фронт чизиғи бўйлаб ҳужум операцияларини ўтказган эди. Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбийларининг мудофаадаги ютуқларига йўл қўймади.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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россия украина қуролли кучлар соледар ҳарбийлар қуролли кучлар
россия украина қуролли кучлар соледар ҳарбийлар қуролли кучлар

Россия Украинанинг барча ҳужумларини қайтарди - Мудофаа вазирлиги

17:09 12.05.2023
© Sputnik / Сергей Аверин / Медиабанкка ўтишРазбитая украинская бронетехника в Артемовске.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
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Россия ҳарбийлари Украина қуролли кучларининг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари Украинанинг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди, деб хабар бермоқда Мудофаа вазирлиги. РИА Новости хабарига асосан.

"Украина Қуролли кучлари жами 26 та ҳужум уюштирди, уларда мингдан ортиқ ҳарбий хизматчилар, 40 тагача танклар, шунингдек, бошқа ҳарбий ва махсус техникалар иштирок этди. Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг барча ҳужумлари қайтарилди”, — дейилади вазирлик хабарида.

Бир кун аввал Украина Қуролли кучлари 95 километрдан ортиқ бўлган бутун фронт чизиғи бўйлаб ҳужум операцияларини ўтказган эди. Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбийларининг мудофаадаги ютуқларига йўл қўймади.
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