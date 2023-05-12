https://sputniknews.uz/20230512/rossiya-ukrainaning-barcha-hujumlarini-qaytardi---mudofaa-vazirligi-34875622.html
Россия Украинанинг барча ҳужумларини қайтарди - Мудофаа вазирлиги
Россия Украинанинг барча ҳужумларини қайтарди - Мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари Украина қуролли кучларининг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди.
2023-05-12T17:09+0500
2023-05-12T17:09+0500
2023-05-12T17:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари Украинанинг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди, деб хабар бермоқда Мудофаа вазирлиги. РИА Новости хабарига асосан. Бир кун аввал Украина Қуролли кучлари 95 километрдан ортиқ бўлган бутун фронт чизиғи бўйлаб ҳужум операцияларини ўтказган эди. Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбийларининг мудофаадаги ютуқларига йўл қўймади.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
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россия украина қуролли кучлар соледар ҳарбийлар қуролли кучлар
россия украина қуролли кучлар соледар ҳарбийлар қуролли кучлар
Россия Украинанинг барча ҳужумларини қайтарди - Мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари Украина қуролли кучларининг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Украинанинг Соледар йўналишидаги барча ҳужумларини қайтарди, деб хабар бермоқда Мудофаа вазирлиги. РИА Новости хабарига
асосан.
"Украина Қуролли кучлари жами 26 та ҳужум уюштирди, уларда мингдан ортиқ ҳарбий хизматчилар, 40 тагача танклар, шунингдек, бошқа ҳарбий ва махсус техникалар иштирок этди. Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг барча ҳужумлари қайтарилди”, — дейилади вазирлик хабарида.
Бир кун аввал Украина Қуролли кучлари 95 километрдан ортиқ бўлган бутун фронт чизиғи бўйлаб ҳужум операцияларини ўтказган эди. Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбийларининг мудофаадаги ютуқларига йўл қўймади.