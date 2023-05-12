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https://sputniknews.uz/20230512/rossiya-ozod-qilingan-hududlar-maktablar-34859018.html
Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги мактаблар қайта тикланди — видео
Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги мактаблар қайта тикланди — видео
Россия Федерацияси Қурилиш вазирлиги Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги таълим муассасаларининг қайта тикланиши акс этган кадрларни намойиш этди.
2023-05-12T09:30+0500
2023-05-12T09:30+0500
дунёда
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мактаб
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луганск халқ республикаси (лхр)
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ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги мактаблар қайта тикланди.Россия Федерацияси Қурилиш вазирлиги Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги таълим муассасаларининг қайта тикланиши акс этган кадрларни намойиш этди.Қурилиш вазирлиги 280 та мактабни таъмирлаш ва фойдаланишга топшириш бўйича ҳисобот берди.Запорожье ва Херсон вилоятларида 14 та.
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россия мактаб дхр лхр запорожье херсон вилоятлар
россия мактаб дхр лхр запорожье херсон вилоятлар

Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги мактаблар қайта тикланди — видео

09:30 12.05.2023
© Sputnik / Сергей Батурин / Медиабанкка ўтишВид на строящиеся жилые дома в Мариуполе.
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Сергей Батурин
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РФ Қурилиш вазирлиги Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги таълим муассасаларининг қайта тикланиши акс этган кадрларни намойиш этди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги мактаблар қайта тикланди.
Россия Федерацияси Қурилиш вазирлиги Россиянинг озод қилинган ҳудудларидаги таълим муассасаларининг қайта тикланиши акс этган кадрларни намойиш этди.
Қурилиш вазирлиги 280 та мактабни таъмирлаш ва фойдаланишга топшириш бўйича ҳисобот берди.
ДХР – 160 та;
ЛХР – 106 та;
Запорожье ва Херсон вилоятларида 14 та.
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