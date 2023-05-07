Бокс бўйича ЖЧ: Абдумалик Халоков чорак финалга йўл олди
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Ўзбекистон терма жамоаси вакили Абдумалик Халоков жаҳон чемпионатида яна бир ғалабани тантана қилди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг еттинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Ўзбекистон терма жамоаси вакили Абдумалик Халоков жаҳон чемпионатида яна бир ғалабани тантана қилди. -57 кг вазн тоифасида иштирок этаётган Халоков бу гал австралиялик Чарли Сениордан устун келиб, чорак финалга йўл олди.
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Эслатиб ўтамиз, боксчи дастлабки беллашувда Гайана вакили Кевин Аликокни мағлубиятга учратган эди.
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет