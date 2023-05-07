Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230507/boks-boyicha-jch-abdumalik-xalokov-34727135.html
Бокс бўйича ЖЧ: Абдумалик Халоков чорак финалга йўл олди
Бокс бўйича ЖЧ: Абдумалик Халоков чорак финалга йўл олди
Ўзбекистон терма жамоаси вакили Абдумалик Халоков жаҳон чемпионатида яна бир ғалабани тантана қилди.
2023-05-07T16:41+0500
2023-05-07T16:41+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
жаҳон чемпионати
тошкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/07/34726504_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_27c1c00ed54f238b2328f2439bd5345c.jpg
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг еттинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.Ўзбекистон терма жамоаси вакили Абдумалик Халоков жаҳон чемпионатида яна бир ғалабани тантана қилди. -57 кг вазн тоифасида иштирок этаётган Халоков бу гал австралиялик Чарли Сениордан устун келиб, чорак финалга йўл олди.Эслатиб ўтамиз, боксчи дастлабки беллашувда Гайана вакили Кевин Аликокни мағлубиятга учратган эди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/07/34726504_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_197319fd34e75e78b77b8c9340106320.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бокс бўйича жч
бокс бўйича жч

Бокс бўйича ЖЧ: Абдумалик Халоков чорак финалга йўл олди

16:41 07.05.2023
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Ўзбекистон терма жамоаси вакили Абдумалик Халоков жаҳон чемпионатида яна бир ғалабани тантана қилди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг еттинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Ўзбекистон терма жамоаси вакили Абдумалик Халоков жаҳон чемпионатида яна бир ғалабани тантана қилди. -57 кг вазн тоифасида иштирок этаётган Халоков бу гал австралиялик Чарли Сениордан устун келиб, чорак финалга йўл олди.
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Эслатиб ўтамиз, боксчи дастлабки беллашувда Гайана вакили Кевин Аликокни мағлубиятга учратган эди.
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0