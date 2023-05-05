https://sputniknews.uz/20230505/boks-boyicha-jch-abdumalik-xalokov-34679189.html
Бокс бўйича ЖЧ: Абдумалик Халоков гайаналик рақибини мағлуб этди
Бокс бўйича ЖЧ: Абдумалик Халоков гайаналик рақибини мағлуб этди
-57 кг вазн тоифасида баҳс олиб бораётган ўзбекистонлик боксчи Тошкентдаги жаҳон чемпионатида биринчи жангини ўтказди. 05.05.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-05-05T19:27+0500
2023-05-05T19:27+0500
2023-05-05T19:33+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
тошкент
бокс
жаҳон чемпионати
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ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг бешинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.2021 йилги жаҳон чемпионатининг финалчиси Абдумалик Халоков ҳам Тошкентдаги жаҳон чемпионатида биринчи жангини ўтказди.-57 кг вазн тоифасида баҳс олиб бораётган ўзбекистонлик боксчи дастлабки беллашувда Гайана вакили Кевин Аликокни мағлубиятга учратиб, кейинги даврага йўл олди.Аввалроқ бугун рингга кўтарилган Лазизбек Мулложонов илк жангини колумбиялик боксчига қарши ўтказгани ва ғалабага эришгани хабар қилинган эди.
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спорт, тошкент, бокс, жаҳон чемпионати, фото
спорт, тошкент, бокс, жаҳон чемпионати, фото
Бокс бўйича ЖЧ: Абдумалик Халоков гайаналик рақибини мағлуб этди 19:27 05.05.2023 (янгиланди: 19:33 05.05.2023)
-57 кг вазн тоифасида баҳс олиб бораётган ўзбекистонлик боксчи Тошкентдаги жаҳон чемпионатида биринчи жангини ўтказди.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik.
Тошкент мезбонлигида ўтаётган
бокс бўйича жаҳон чемпионатининг
бешинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.
2021 йилги жаҳон чемпионатининг финалчиси Абдумалик Халоков ҳам Тошкентдаги жаҳон чемпионатида биринчи жангини ўтказди.
-57 кг вазн тоифасида баҳс олиб бораётган ўзбекистонлик боксчи дастлабки беллашувда Гайана вакили Кевин Аликокни мағлубиятга учратиб, кейинги даврага йўл олди.
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Аввалроқ бугун рингга кўтарилган Лазизбек Мулложонов илк жангини колумбиялик боксчига қарши ўтказгани ва ғалабага эришгани
хабар қилинган эди.