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Референдумда овоз бериш жараёнлари қандай ўтмоқда — матнли трансляция
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2023
Референдум — 2023
Ўзбекистонда Конституция ислоҳоти: Ўзбекистон Республикаси Конституциясига киритилаётган ўзгаришлар бўйича умумхалқ референдуми 2023 йил 30 апрель куни бўлиб ўтади. Унда фуқаролар 65% га янгиланган Конституцияни қабул қилиш ёки қилмаслик учун овоз беради.
https://sputniknews.uz/20230430/vladivostok-ozbekistonliklar-referendumda-ovoz-34456443.html
Владивостокдаги ўзбекистонликлар референдумда овоз бериб бўлди
Владивостокдаги ўзбекистонликлар референдумда овоз бериб бўлди
Владивосток шаҳри Ўзбекистондан беш соат олдинда бўлгани учун, овоз берувчилар Ўзбекистон маҳаллий вақти билан соат 15:00 да овоз бериш бўлишди. 30.04.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-04-30T16:17+0500
2023-04-30T16:25+0500
референдум — 2023
россия
владивосток
ўзбекистон
референдум
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ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Бугун Россиянинг Владивосток шаҳрида жойлашган референдум участкаси ўз ишини тугатди. Ўзбекистонликлар мамлакат маҳаллий вақти билан соат 20:00 гача овоз бериб бўлишди.Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили.Владивосток шаҳри Ўзбекистондан беш соат олдинда бўлгани учун, овоз берувчилар Ўзбекистон маҳаллий вақти билан соат 15:00 да овоз бериш бўлишди.Владивостокдаги Ўзбекистон Консуллигидаги сайлов участкасида мамлакатнинг асосий қонунчилигига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум бўйича овоз бериш якунланди.Овоз бериш жараёнини МДҲ Парламентлараро Ассамблеясидан кузатувчи кузатиб борди.Ўзбекистон МСК маълумотларига кўра, хорижда 39 давлатда 55 та стационар референдум участкаси очилган.Россияда референдум ўтказиладиган еттита участка мавжуд: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Қозон ва Владивостокда. Республиканинг қарийб 308 минг фуқароси хорижда овоз беради. Референдумни 50 дан ортиқ давлатдан 400 га яқин халқаро кузатувчилар кузатмоқда.
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россия, владивосток, ўзбекистон, референдум
россия, владивосток, ўзбекистон, референдум

Владивостокдаги ўзбекистонликлар референдумда овоз бериб бўлди

16:17 30.04.2023 (янгиланди: 16:25 30.04.2023)
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2023
© t.me/CISLive
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Владивосток шаҳри Ўзбекистондан беш соат олдинда бўлгани учун, овоз берувчилар Ўзбекистон маҳаллий вақти билан соат 15:00 да овоз бериш бўлишди.
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Бугун Россиянинг Владивосток шаҳрида жойлашган референдум участкаси ўз ишини тугатди. Ўзбекистонликлар мамлакат маҳаллий вақти билан соат 20:00 гача овоз бериб бўлишди.
Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили.
Владивосток шаҳри Ўзбекистондан беш соат олдинда бўлгани учун, овоз берувчилар Ўзбекистон маҳаллий вақти билан соат 15:00 да овоз бериш бўлишди.
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2023
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
© t.me/CISLive
Владивостокдаги Ўзбекистон Консуллигидаги сайлов участкасида мамлакатнинг асосий қонунчилигига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум бўйича овоз бериш якунланди.
Овоз бериш жараёнини МДҲ Парламентлараро Ассамблеясидан кузатувчи кузатиб борди.
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2023
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
© t.me/CISLive
“Овоз бериш ўнг чегарада бўлиб ўтди. Тушдан кейин сайловчилар сони сезиларли даражада ошди. Хотиржамлик билан комиссиянинг барча аъзолари иштирокида овозларни санаш бошланди”, — деди МДҲ ППА Демократия ривожланишини мониторинг қилиш халқаро институти эксперти.
Ўзбекистон МСК маълумотларига кўра, хорижда 39 давлатда 55 та стационар референдум участкаси очилган.
Россияда референдум ўтказиладиган еттита участка мавжуд: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Қозон ва Владивостокда. Республиканинг қарийб 308 минг фуқароси хорижда овоз беради. Референдумни 50 дан ортиқ давлатдан 400 га яқин халқаро кузатувчилар кузатмоқда.
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Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов проголосовал на референдуме. - Sputnik ЎзбекистонРеферендумда овоз бериш жараёнлари қандай ўтмоқда — матнли трансляция 08:10
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