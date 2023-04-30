Владивостокдаги ўзбекистонликлар референдумда овоз бериб бўлди
16:17 30.04.2023 (янгиланди: 16:25 30.04.2023)
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Владивосток шаҳри Ўзбекистондан беш соат олдинда бўлгани учун, овоз берувчилар Ўзбекистон маҳаллий вақти билан соат 15:00 да овоз бериш бўлишди.
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Бугун Россиянинг Владивосток шаҳрида жойлашган референдум участкаси ўз ишини тугатди. Ўзбекистонликлар мамлакат маҳаллий вақти билан соат 20:00 гача овоз бериб бўлишди.
Владивосток шаҳри Ўзбекистондан беш соат олдинда бўлгани учун, овоз берувчилар Ўзбекистон маҳаллий вақти билан соат 15:00 да овоз бериш бўлишди.
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Владивостокдаги Ўзбекистон Консуллигидаги сайлов участкасида мамлакатнинг асосий қонунчилигига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум бўйича овоз бериш якунланди.
Овоз бериш жараёнини МДҲ Парламентлараро Ассамблеясидан кузатувчи кузатиб борди.
© t.me/CISLiveВо Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
Во Владивостоке на участке в Консульстве Республики Узбекистан закончилось голосование на референдуме по внесению изменений в основной закон страны.
“Овоз бериш ўнг чегарада бўлиб ўтди. Тушдан кейин сайловчилар сони сезиларли даражада ошди. Хотиржамлик билан комиссиянинг барча аъзолари иштирокида овозларни санаш бошланди”, — деди МДҲ ППА Демократия ривожланишини мониторинг қилиш халқаро институти эксперти.
Ўзбекистон МСК маълумотларига кўра, хорижда 39 давлатда 55 та стационар референдум участкаси очилган.
Россияда референдум ўтказиладиган еттита участка мавжуд: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Қозон ва Владивостокда. Республиканинг қарийб 308 минг фуқароси хорижда овоз беради. Референдумни 50 дан ортиқ давлатдан 400 га яқин халқаро кузатувчилар кузатмоқда.