https://sputniknews.uz/20230419/konstituciya-referendum-rf-uchastkalar-royhati-34055823.html
Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили
Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили
Россияда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида овоз беришлари мумкин.
2023-04-19T16:16+0500
2023-04-19T16:16+0500
2023-04-19T16:16+0500
референдум — 2023
ўзбекистон
конституция
референдум
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Ўзбекистон Конституциясига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум 30 апрель куни бўлиб ўтади. Россияда 7 та референдум участкаси тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида очилади. Шунингдек, мамлакатнинг 49 та ҳудудида кўчма сайлов пуктлари ташкил этилди.Sputnik Россияда референдум куни овоз бериш мумкин бўлган участкалар рўйхатини тузди.Рўйхат:1. Ўзбекистон Республикасининг Россия Федерациясидаги элчихонаси2. Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаси3. Ростов-Дон шаҳридаги бош консулхона4. Екатеринбург шаҳридаги бош консулхона5. Қозон шаҳридаги бош консулхона6. Новосибирск шаҳридаги бош консулхона7. Владивосток шаҳридаги бош консулхона
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ўзбекистон россия референдум
ўзбекистон россия референдум
Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили
Россияда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида овоз беришлари мумкин.
Ўзбекистон Конституциясига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум 30 апрель куни бўлиб ўтади.
Россияда 7 та референдум участкаси тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида очилади. Шунингдек, мамлакатнинг 49 та ҳудудида кўчма сайлов пуктлари ташкил этилди.
Sputnik Россияда референдум куни овоз бериш мумкин бўлган участкалар рўйхатини тузди.
1. Ўзбекистон Республикасининг Россия Федерациясидаги элчихонаси
Манзил: Москва ш., Погорельский переулок 12
Call - марказ: +7 499 2383620 +7 499 2300032
2. Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаси
Манзил: Санкт-Петербург шаҳри, 4-Красноармейская кўчаси, 4А уй
3. Ростов-Дон шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Ростов-на-Дону шаҳри, Суворов кўчаси, 28 уй
4. Екатеринбург шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Екатеринбург шаҳри, Карл Либкнехт кўчаси, 22-уй, 415-офис
5. Қозон шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Татаристон Республикаси, Қозон шаҳри, Спартаковская кўчаси, 6-уй
6. Новосибирск шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Ломоносов кўчаси, 55 Б-уй
7. Владивосток шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Владивосток шаҳри, Верхнепортовая кўчаси, 46-уй