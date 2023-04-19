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Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2023
Референдум — 2023
Ўзбекистонда Конституция ислоҳоти: Ўзбекистон Республикаси Конституциясига киритилаётган ўзгаришлар бўйича умумхалқ референдуми 2023 йил 30 апрель куни бўлиб ўтади. Унда фуқаролар 65% га янгиланган Конституцияни қабул қилиш ёки қилмаслик учун овоз беради.
https://sputniknews.uz/20230419/konstituciya-referendum-rf-uchastkalar-royhati-34055823.html
Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили
Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили
Россияда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида овоз беришлари мумкин.
2023-04-19T16:16+0500
2023-04-19T16:16+0500
референдум — 2023
ўзбекистон
конституция
референдум
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Ўзбекистон Конституциясига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум 30 апрель куни бўлиб ўтади. Россияда 7 та референдум участкаси тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида очилади. Шунингдек, мамлакатнинг 49 та ҳудудида кўчма сайлов пуктлари ташкил этилди.Sputnik Россияда референдум куни овоз бериш мумкин бўлган участкалар рўйхатини тузди.Рўйхат:1. Ўзбекистон Республикасининг Россия Федерациясидаги элчихонаси2. Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаси3. Ростов-Дон шаҳридаги бош консулхона4. Екатеринбург шаҳридаги бош консулхона5. Қозон шаҳридаги бош консулхона6. Новосибирск шаҳридаги бош консулхона7. Владивосток шаҳридаги бош консулхона
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ўзбекистон россия референдум
ўзбекистон россия референдум

Россияда референдумда қаерда овоз бериш мумкин – участкалар манзили

16:16 19.04.2023
© Sputnik / Мария ДевахинаЗдание посольства Республики Узбекистан в Москве.
Здание посольства Республики Узбекистан в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Мария Девахина
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Россияда бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида овоз беришлари мумкин.
Ўзбекистон Конституциясига ўзгартиришлар киритиш бўйича референдум 30 апрель куни бўлиб ўтади.
Россияда 7 та референдум участкаси тузилган. Улар Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида очилади. Шунингдек, мамлакатнинг 49 та ҳудудида кўчма сайлов пуктлари ташкил этилди.
Sputnik Россияда референдум куни овоз бериш мумкин бўлган участкалар рўйхатини тузди.
Рўйхат:
1. Ўзбекистон Республикасининг Россия Федерациясидаги элчихонаси
Манзил: Москва ш., Погорельский переулок 12
Call - марказ: +7 499 2383620 +7 499 2300032
+7 499 2300076
2. Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаси
Манзил: Санкт-Петербург шаҳри, 4-Красноармейская кўчаси, 4А уй
Телефон: +78126010628
3. Ростов-Дон шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Ростов-на-Дону шаҳри, Суворов кўчаси, 28 уй
4. Екатеринбург шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Екатеринбург шаҳри, Карл Либкнехт кўчаси, 22-уй, 415-офис
5. Қозон шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Татаристон Республикаси, Қозон шаҳри, Спартаковская кўчаси, 6-уй
6. Новосибирск шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Ломоносов кўчаси, 55 Б-уй
7. Владивосток шаҳридаги бош консулхона
Манзил: Владивосток шаҳри, Верхнепортовая кўчаси, 46-уй
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