Мирзиёев Россия саноат ва савдо вазирини қабул қилди

Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая в эти дни проходит в городе Ташкенте.