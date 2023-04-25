Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Международная промышленная выставка Иннопром-2022. Центральная Азия - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Иннопром — 2023
Тошкентда 24-26 апрель кунлари “Иннопром. Марказий Осиё” — учинчи халқаро кўргазмаси бўлиб ўтмоқда. Унда турли мамлакатларнинг 300 дан ортиқ компаниялари иштирок этмоқда. Уч давлат ўз миллий стендлари билан иштирок этмоқда: Ўзбекистон, Россия ва Беларусь.
https://oz.sputniknews.uz/20230425/mirziyoev-rossiya-sanoat-va-savdo-vazirini-qabul-qildi-34255737.html
Мирзиёев Россия саноат ва савдо вазирини қабул қилди
Мирзиёев Россия саноат ва савдо вазирини қабул қилди
Мантуров Тошкент шаҳрида ўтаётган “Иннопром. Марказий Осиё” халқаро саноат кўргазмасида Россия делегациясига бошчилик қилмоқда.
2023-04-25T18:44+0500
2023-04-25T18:46+0500
иннопром — 2023
сиёсат
шавкат мирзиёев
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34254860_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6e9c1cf880d268ae83ca1c74d18568b4.jpg
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари, саноат ва савдо вазири Денис Мантуровни қабул қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Мантуров Тошкент шаҳрида ўтаётган “Иннопром. Марказий Осиё” халқаро саноат кўргазмасида Россия делегациясига бошчилик қилмоқда.Учрашувда икки томонлама иқтисодий ҳамкорлик кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинди.Мирзиёев 35 та мамлакат бизнесининг 5 минг нафардан зиёд вакиллари иштирокидаги “Иннопром” форуми муваффақиятли ташкил этилгани ва ўтказилаётганини мамнуният билан қайд этди.Товар айирбошлаш суръатини сақлаш ва иқтисодиётнинг устувор тармоқларида саноат кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.Икки мамлакат ҳудудларининг амалий шериклигини янада ривожлантириш ва ҳамкорликни аниқ лойиҳалар билан бойитиш учун кенг имкониятлар мавжудлиги таъкидланди. Мисол тариқасида жорий ҳафтада Жиззах вилоятида технологик парк ишга туширилгани қайд этилди.Лойиҳа офиси фаолияти доирасида, шу жумладан энергетика, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, фармацевтика каби йўналишларда ва бошқа тармоқларда инвестиция лойиҳаларини тайёрлаш ва амалга оширишни жадаллаштириш муҳим экани кўрсатиб ўтилди.Саноат ишлаб чиқаришини қўллаб-қувватлашда Россия тажрибасини жорий этишга қизиқиш билдирилди ҳамда қўшма лойиҳаларни илгари суришнинг институционал механизмларини кучайтириш зарурлиги қайд этилди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34254860_101:0:1237:852_1920x0_80_0_0_2a51c443ff4418e3e7b9ac1509e19bfe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев денис мантуров
шавкат мирзиёев денис мантуров

Мирзиёев Россия саноат ва савдо вазирини қабул қилди

18:44 25.04.2023 (янгиланди: 18:46 25.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая в эти дни проходит в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на Международной промышленной выставке Иннопром. Центральная Азия, которая в эти дни проходит в городе Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Томонлар товар айирбошлаш суръатини сақлаш ва иқтисодиётнинг устувор тармоқларида саноат кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратишди.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия ҳукумати раисининг ўринбосари, саноат ва савдо вазири Денис Мантуровни қабул қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая в эти дни проходит в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию на Международной промышленной выставке Иннопром. Центральная Азия, которая в эти дни проходит в городе Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мантуров Тошкент шаҳрида ўтаётган “Иннопром. Марказий Осиё” халқаро саноат кўргазмасида Россия делегациясига бошчилик қилмоқда.
Учрашувда икки томонлама иқтисодий ҳамкорлик кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинди.
Мирзиёев 35 та мамлакат бизнесининг 5 минг нафардан зиёд вакиллари иштирокидаги “Иннопром” форуми муваффақиятли ташкил этилгани ва ўтказилаётганини мамнуният билан қайд этди.
Товар айирбошлаш суръатини сақлаш ва иқтисодиётнинг устувор тармоқларида саноат кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Икки мамлакат ҳудудларининг амалий шериклигини янада ривожлантириш ва ҳамкорликни аниқ лойиҳалар билан бойитиш учун кенг имкониятлар мавжудлиги таъкидланди. Мисол тариқасида жорий ҳафтада Жиззах вилоятида технологик парк ишга туширилгани қайд этилди.
Лойиҳа офиси фаолияти доирасида, шу жумладан энергетика, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, фармацевтика каби йўналишларда ва бошқа тармоқларда инвестиция лойиҳаларини тайёрлаш ва амалга оширишни жадаллаштириш муҳим экани кўрсатиб ўтилди.
Саноат ишлаб чиқаришини қўллаб-қувватлашда Россия тажрибасини жорий этишга қизиқиш билдирилди ҳамда қўшма лойиҳаларни илгари суришнинг институционал механизмларини кучайтириш зарурлиги қайд этилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0