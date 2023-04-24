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https://oz.sputniknews.uz/20230424/ozbekiston-eksport-34191195.html
Ўзбекистон экспортидаги асосий ҳамкор давлатлар маълум қилинди
Ўзбекистон экспортидаги асосий ҳамкор давлатлар маълум қилинди
Унга кўра, Россия — Ўзбекистон экспортида энг юқори улушга эга давлат. Уч ой мобайнида Россияга 736,2 млн долларлик маҳсулот сотилган.Кейинги ўринлардан Туркия (336,4 млн доллар) ва Хитой (334,1 млн доллар) жой олган.
2023-04-24T11:24+0500
2023-04-24T11:32+0500
иқтисод
статистика агентлиги
ўзбекистон
ўзбекистон - россия
экспорт
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ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Статистика агентлиги 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган ҳамкор давлатлар тўғрисида маълумот берди.Унга кўра, Россия — Ўзбекистон экспортида энг юқори улушга эга давлат. Уч ой мобайнида Россияга 736,2 млн долларлик маҳсулот сотилган.Кейинги ўринлардан Туркия (336,4 млн доллар) ва Хитой (334,1 млн доллар) жой олган.Экспортда юқори улушга эга бўлган қолган давлатлар қуйидагилар:Аввалроқ 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 14,8 млрд долларни (экспорт - 5,7 млрд, импорт - 9,1 млрд доллар) ташкил этгани хабар қилинган эди.
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ўзбекистон экспорт россия ҳамкор давлатлар статистика
ўзбекистон экспорт россия ҳамкор давлатлар статистика

Ўзбекистон экспортидаги асосий ҳамкор давлатлар маълум қилинди

11:24 24.04.2023 (янгиланди: 11:32 24.04.2023)
© Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики УзбекистанФлаги Узбекистана и России
Флаги Узбекистана и России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.04.2023
© Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
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Ўзбекистон экспортидаги топ-10 давлатлар маълум қилинди.Россия ҳамон юқори улушга эга бўлган ҳамкор давлатлардан бири бўлиб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Статистика агентлиги 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган ҳамкор давлатлар тўғрисида маълумот берди.
Унга кўра, Россия — Ўзбекистон экспортида энг юқори улушга эга давлат. Уч ой мобайнида Россияга 736,2 млн долларлик маҳсулот сотилган.
Кейинги ўринлардан Туркия (336,4 млн доллар) ва Хитой (334,1 млн доллар) жой олган.
Экспортда юқори улушга эга бўлган қолган давлатлар қуйидагилар:
Қозоғистон – 280 млн;
Афғонистон – 178,2 млн;
Қирғизистон – 166,2 млн;
Тожикистон – 117,7 млн;
Франция – 97,1 млн;
БАА – 47,1 млн;
Покистон – 44,4 млн доллар.
Аввалроқ 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 14,8 млрд долларни (экспорт - 5,7 млрд, импорт - 9,1 млрд доллар) ташкил этгани хабар қилинган эди.
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