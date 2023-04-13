Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230413/baxtiyor-saidov-va-tsin-gan-xitoy-kompaniyasidan-sotib-olingan-avtobuslarni-borib-kordi-33854382.html
Бахтиёр Саидов ва Цинь Ган Хитой компаниясидан сотиб олинган автобусларни бориб кўрди
Бахтиёр Саидов ва Цинь Ган Хитой компаниясидан сотиб олинган автобусларни бориб кўрди
Саидов Хитой ташқи ишлар вазири билан Хитойнинг “Yutong” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган янги автобусларни бориб кўрди.
2023-04-13T09:00+0500
2023-04-13T09:00+0500
сиёсат
ўзбекистон
хитой
бахтиёр саидов
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33853599_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3afdf96850bb1734736953cc98c865d3.jpg
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Бахтиёр Саидов Хитой ташқи ишлар вазири Цинь Ган билан биргаликда Хитойнинг “Yutong” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган янги автобусларни бориб кўрди. Бу ҳақда Саидовнинг Telegram каналида хабар берилди.Эслатиб ўтамиз, 8 апрель куни Ўзбекистонга Хитой давлатидан янги электробус ва автобуслар олиб келинган эди. Хитой ташқи ишлар вазири Цинь Ган Афғонистонга қўшни мамлакатлар ташқи сиёсий идоралари раҳбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этиш учун Ўзбекистонда бўлиб турибди.
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33853599_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_346e21b9dab4f84f429fbcfc16040dc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хитой ўзбекистон автобус
хитой ўзбекистон автобус

Бахтиёр Саидов ва Цинь Ган Хитой компаниясидан сотиб олинган автобусларни бориб кўрди

09:00 13.04.2023
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией Yutong Global - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2023
© Бахтиёр Саидов
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Саидов Хитой ташқи ишлар вазири билан Хитойнинг “Yutong” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган янги автобусларни бориб кўрди.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Бахтиёр Саидов Хитой ташқи ишлар вазири Цинь Ган билан биргаликда Хитойнинг “Yutong” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган янги автобусларни бориб кўрди. Бу ҳақда Саидовнинг Telegram каналида хабар берилди.
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией Yutong Global - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2023
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
© Бахтиёр Саидов
“Яқинда мазкур компаниянинг юзлаб автобусларини Ўзбекистонда жамоат транспорти фаолиятини яхшилаш мақсадида харид қилган эдик”, - деб ёзади Саидов.
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией Yutong Global - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2023
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
© Бахтиёр Саидов
Эслатиб ўтамиз, 8 апрель куни Ўзбекистонга Хитой давлатидан янги электробус ва автобуслар олиб келинган эди.
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией Yutong Global - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2023
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
© Бахтиёр Саидов
Хитой ташқи ишлар вазири Цинь Ган Афғонистонга қўшни мамлакатлар ташқи сиёсий идоралари раҳбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этиш учун Ўзбекистонда бўлиб турибди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0