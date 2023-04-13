Бахтиёр Саидов ва Цинь Ган Хитой компаниясидан сотиб олинган автобусларни бориб кўрди
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
© Бахтиёр Саидов
Саидов Хитой ташқи ишлар вазири билан Хитойнинг “Yutong” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган янги автобусларни бориб кўрди.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Бахтиёр Саидов Хитой ташқи ишлар вазири Цинь Ган билан биргаликда Хитойнинг “Yutong” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган янги автобусларни бориб кўрди. Бу ҳақда Саидовнинг Telegram каналида хабар берилди.
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
© Бахтиёр Саидов
“Яқинда мазкур компаниянинг юзлаб автобусларини Ўзбекистонда жамоат транспорти фаолиятини яхшилаш мақсадида харид қилган эдик”, - деб ёзади Саидов.
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
© Бахтиёр Саидов
Эслатиб ўтамиз, 8 апрель куни Ўзбекистонга Хитой давлатидан янги электробус ва автобуслар олиб келинган эди.
© Бахтиёр СаидовСаидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
Саидов вместе с министром Цинь Ганом осмотрели новые автобусы, произведенные китайской компанией "Yutong Global"
© Бахтиёр Саидов
Хитой ташқи ишлар вазири Цинь Ган Афғонистонга қўшни мамлакатлар ташқи сиёсий идоралари раҳбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этиш учун Ўзбекистонда бўлиб турибди.