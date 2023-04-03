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https://sputniknews.uz/20230403/rossiya--finlyandiya-nato-33477104.html
Россия Финляндиянинг НАТОга қўшилишига жавоб қайтаришга ваъда берди
Россия Финляндиянинг НАТОга қўшилишига жавоб қайтаришга ваъда берди
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари мамлакат Финляндиянинг НАТОга қўшилишига жавобан мамлакат ғарбий ва шимоли-ғарбий йўналишда ҳарбий салоҳиятини мустаҳкамлашини айтди.
2023-04-03T17:57+0500
2023-04-03T17:57+0500
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ТОШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Россия ТИВ Финляндиянинг НАТОга қўшилишига жавоб қайтаради. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Грушко маълум қилди.3 апрель куни НАТО бош котиби Йенс Столтенберг Финляндия 4 апрель куни альянсга қўшилишини маълум қилди. Мамлакат байроғи НАТОнинг Брюсселдаги бош қароргоҳида кўтарилади.НАТО душмансиз яшолмайди – Россия ТИВ
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россия финляндия нато маълумот янгилик
россия финляндия нато маълумот янгилик

Россия Финляндиянинг НАТОга қўшилишига жавоб қайтаришга ваъда берди

17:57 03.04.2023
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Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари мамлакат Финляндиянинг НАТОга қўшилишига жавобан чора кўришини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Россия ТИВ Финляндиянинг НАТОга қўшилишига жавоб қайтаради. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Грушко маълум қилди.
“Чораларнинг бир қисми аллақачон эълон қилинган. Ғарбий ва шимоли-ғарбий йўналишда ҳарбий салоҳиятимизни мустаҳкамлаймиз. Финляндия ҳудудида НАТОнинг бошқа аъзолари кучлари ва воситалари жойлаштирилган тақдирда Россиянинг ҳарбий хавфсизлигини ишончли таъминлаш учун қўшимча чораларни кўрамиз”, - деди Грушко РИА Новости билан суҳбатда.
3 апрель куни НАТО бош котиби Йенс Столтенберг Финляндия 4 апрель куни альянсга қўшилишини маълум қилди. Мамлакат байроғи НАТОнинг Брюсселдаги бош қароргоҳида кўтарилади.
НАТО душмансиз яшолмайди – Россия ТИВ
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