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https://sputniknews.uz/20230401/si-tszinpin-osiyo-gegemonlik-qorqitish-33435796.html
Си Цзиньпин Осиёни гегемонлик ва қўрқитишга қарши туришга чақирди
Си Цзиньпин Осиёни гегемонлик ва қўрқитишга қарши туришга чақирди
Хитой етакчиси: Ҳеч кимга Осиё халқини яхшироқ ҳаёт ҳуқуқидан маҳрум қилишга рухсат берилмаган.
2023-04-01T18:00+0500
2023-04-01T18:00+0500
дунёда
хитой
си цзинпин
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ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Осиё минтақаси гегемонлик ва қўрқитишга қатъий қарши туриши ва ҳеч бир давлатнинг Осиё халқини яхшироқ ҳаёт кечириш ҳуқуқидан маҳрум этишига йўл қўймаслиги керак. Бу ҳақда Хитой етакчиси Си Цзиньпин Пекинда Сингапур бош вазири Ли Сянь Лун билан учрашув чоғида маълум қилди, дея хабар берди РИА Новости.Си Цзиньпин таъкидлаганидек, дунёда рўй бераётган катта ўзгаришлар фонида Осиё минтақасида эришилган ижобий ривожланиш тенденциясини алоҳида қадрлаш ва сақлаб қолиш, минтақавий тинчлик дивидендлари, иқтисодий глобаллашув ва минтақавий иқтисодий интеграцияга тўғри йўналишни биргаликда ҳимоя қилиш керак.
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хитой си цзиньпин марказий осиё
хитой си цзиньпин марказий осиё

Си Цзиньпин Осиёни гегемонлик ва қўрқитишга қарши туришга чақирди

18:00 01.04.2023
© POOL / Медиабанкка ўтишПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.04.2023
© POOL
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Хитой етакчиси: Ҳеч кимга Осиё халқини яхшироқ ҳаёт ҳуқуқидан маҳрум қилишга рухсат берилмаган.
ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Осиё минтақаси гегемонлик ва қўрқитишга қатъий қарши туриши ва ҳеч бир давлатнинг Осиё халқини яхшироқ ҳаёт кечириш ҳуқуқидан маҳрум этишига йўл қўймаслиги керак. Бу ҳақда Хитой етакчиси Си Цзиньпин Пекинда Сингапур бош вазири Ли Сянь Лун билан учрашув чоғида маълум қилди, дея хабар берди РИА Новости.
“Гегемонлик ва қўрқитишга қатъий қаршилик кўрсатиш, ҳеч қайси давлатга Осиё халқини яхшироқ ва бахтли ҳаёт кечириш ҳуқуқидан маҳрум қилишига йўл қўймаслик зарур”, - деди Хитой раҳбари.
Си Цзиньпин таъкидлаганидек, дунёда рўй бераётган катта ўзгаришлар фонида Осиё минтақасида эришилган ижобий ривожланиш тенденциясини алоҳида қадрлаш ва сақлаб қолиш, минтақавий тинчлик дивидендлари, иқтисодий глобаллашув ва минтақавий иқтисодий интеграцияга тўғри йўналишни биргаликда ҳимоя қилиш керак.
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