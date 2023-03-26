https://sputniknews.uz/20230326/putin-si-tszinpin-bilan-muzokaralarda-asosiy-urgu-nimaga-qaratilganini-aytdi-33231576.html
Путин Си Цзиньпин билан музокараларда асосий урғу нимага қаратилганини айтди
Путин Си Цзиньпин билан музокараларда асосий урғу нимага қаратилганини айтди
Хитой раҳбари Си Цзиньпин 20-22 март кунлари давлат ташрифи билан Россияда бўлди.
2023-03-26T17:30+0500
2023-03-26T17:30+0500
2023-03-26T17:30+0500
россия
владимир путин
си цзинпин
хитой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/15/33113022_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_a9e1eb83439526ffde0cb6ef83dc4740.jpg
ТОШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Хитой раҳбари Си Цзиньпин билан музокараларда асосий урғу иқтисодиётга қаратилди, деди Россия президенти Владимир Путин.Хитой раҳбари Си Цзиньпин 20-22 март кунлари давлат ташрифи билан Россияда бўлди, бу унинг учинчи муддатга давлат раҳбари лавозимига қайта сайланганидан сўнг хорижга илк сафари бўлди. 20 март куни Хитой Халқ Республикаси раиси Россия президенти Владимир Путин билан норасмий учрашув ўтказди, 21 март куни эса делегациялар иштирокида Россия-Хитой музокаралари бўлиб ўтди.Ташриф доирасида 2030 йилгача Россия-Хитой иқтисодий ҳамкорлигининг асосий йўналишларини ривожлантириш режаси бўйича қўшма баёнот имзоланди.
россия
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/15/33113022_273:0:2781:1881_1920x0_80_0_0_c8a195e3f542817d26d6deeb44705e5b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия хитой
Путин Си Цзиньпин билан музокараларда асосий урғу нимага қаратилганини айтди
Хитой раҳбари Си Цзиньпин 20-22 март кунлари давлат ташрифи билан Россияда бўлди.
ТОШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.
Хитой раҳбари Си Цзиньпин билан музокараларда асосий урғу иқтисодиётга қаратилди, деди
Россия президенти Владимир Путин.
“Бу тўрт соат давомида биз барча жабҳаларда, биринчи навбатда, иқтисодий соҳа ҳақида гаплашдик ва асосий урғу шунга қаратилди”, — деди Путин “Россия 24” телеканалига берган интервьюсида.
Хитой раҳбари Си Цзиньпин 20-22 март кунлари давлат ташрифи билан Россияда бўлди, бу унинг учинчи муддатга давлат раҳбари лавозимига қайта сайланганидан сўнг хорижга илк сафари бўлди. 20 март куни Хитой Халқ Республикаси раиси Россия президенти Владимир Путин билан норасмий учрашув ўтказди, 21 март куни эса делегациялар иштирокида Россия-Хитой музокаралари бўлиб ўтди.
Ташриф доирасида 2030 йилгача Россия-Хитой иқтисодий ҳамкорлигининг асосий йўналишларини ривожлантириш режаси бўйича қўшма баёнот имзоланди.