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https://sputniknews.uz/20230320/xitoy-raisi-moskva-kutib-olindi-33062517.html
Хитой раиси Си Цзиньпин Москвада қандай кутиб олинди — фото, видео
Хитой раиси Си Цзиньпин Москвада қандай кутиб олинди — фото, видео
Олий мартабали меҳмонни аэропортда бош вазир ўринбосари Чернишенко ва ҳарбий оркестр қаршилади.
2023-03-20T15:49+0500
2023-03-20T16:04+0500
россия
москва
хитой
си цзинпин
дунёда
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ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Си Цзиньпин бошчилигидаги Хитой делегацияси Москвага етиб келди, махсус рейс Внуково аэропортига қўнди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Олий мартабали меҳмонни аэропортда Россия бош вазири ўринбосари Чернишенко ва ҳарбий оркестр қаршилади.ХХР раиси Россияга келгач, Москвага ташрифи самарали бўлишига ишонч билдирди.
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москва си цзиньпин ташриф россия визит
москва си цзиньпин ташриф россия визит

Хитой раиси Си Цзиньпин Москвада қандай кутиб олинди — фото, видео

15:49 20.03.2023 (янгиланди: 16:04 20.03.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишПрилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву
Прилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Олий мартабали меҳмонни аэропортда бош вазир ўринбосари Чернишенко ва ҳарбий оркестр қаршилади.
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Си Цзиньпин бошчилигидаги Хитой делегацияси Москвага етиб келди, махсус рейс Внуково аэропортига қўнди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Олий мартабали меҳмонни аэропортда Россия бош вазири ўринбосари Чернишенко ва ҳарбий оркестр қаршилади.
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишПрилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву
Прилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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ХХР раиси Россияга келгач, Москвага ташрифи самарали бўлишига ишонч билдирди.

“Ишончим комилки, ташриф самарали бўлиб, янги даврда Хитой-Россия ҳар томонлама шериклик ва стратегик ҳамкорлик муносабатларининг соғлом ва барқарор ривожланишига янги суръат бағишлайди”, — деди Си Цзиньпин.

© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишПрилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву
Прилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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