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https://sputniknews.uz/20230320/si-tszinpin-mirziyoev-33066779.html
Си Цзиньпин Мирзиёевни Хитойга таклиф қилди
Си Цзиньпин Мирзиёевни Хитойга таклиф қилди
Май ойида Мирзиёев “Хитой – Марказий Осиё” саммитида иштирок этиши ва Хитойга давлат ташрифи билан бориши мумкин. 20.03.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-03-20T16:53+0500
2023-03-20T17:10+0500
сиёсат
си цзинпин
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Хитой раиси Си Цзиньпин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни Хитойга давлат ташрифи билан келишни таклиф қилди. Бу ҳақда унинг Ўзбекистон раҳбарига Наврўз муносабати билан йўллаган табригидан маълум бўлди.У Мирзиёев билан биргаликда Хитой – Марказий Осиё муносабатлари истиқболлари ҳамда Хитой ва Ўзбекистоннинг икки томонлама ҳамкорлигига оид катта режаларини муҳокама этиши ҳамкорликни янада юқори даражага кўтаришига ишончим комил эканини қайд этган.Ўтган йили сентябрь ойида Хитой раиси Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келган эди. Ўшанда икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини кенгайтириш истиқболлари белгилаб олинган эди.
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си цзинпин, шавкат мирзиёев, хитой
си цзинпин, шавкат мирзиёев, хитой

Си Цзиньпин Мирзиёевни Хитойга таклиф қилди

16:53 20.03.2023 (янгиланди: 17:10 20.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо итогам плодотворных переговоров между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином принят солидный пакет документов
По итогам плодотворных переговоров между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином принят солидный пакет документов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Май ойида Мирзиёев “Хитой – Марказий Осиё” саммитида иштирок этиши ва Хитойга давлат ташрифи билан бориши мумкин.
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Хитой раиси Си Цзиньпин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни Хитойга давлат ташрифи билан келишни таклиф қилди. Бу ҳақда унинг Ўзбекистон раҳбарига Наврўз муносабати билан йўллаган табригидан маълум бўлди.
“Мен Хитой – Ўзбекистон муносабатларини ривожлантиришга катта эътибор қаратаман. Сизнинг жорий йил май ойига режалаштирилган илк “Хитой – Марказий Осиё” саммитида иштирок этишингизни ва Хитойга давлат ташрифингизни кутиб қоламан”, - дея ёзган Си Цзиньпин.
У Мирзиёев билан биргаликда Хитой – Марказий Осиё муносабатлари истиқболлари ҳамда Хитой ва Ўзбекистоннинг икки томонлама ҳамкорлигига оид катта режаларини муҳокама этиши ҳамкорликни янада юқори даражага кўтаришига ишончим комил эканини қайд этган.
Ўтган йили сентябрь ойида Хитой раиси Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келган эди. Ўшанда икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини кенгайтириш истиқболлари белгилаб олинган эди.
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