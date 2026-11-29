https://sputniknews.uz/20261129/gori-amir-maqbara-foto-62150313.html
Гўри Амир мақбараси дастлаб ким учун қурилган — фото
Гўри Амир мақбараси дастлаб ким учун қурилган — фото
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанддаги мақбара дастлаб ким учун қурилган? Қабртошлар жойлашуви қандай тарихни сўзлайди? Нега ёзда ҳам гумбаз ости салқин? Гўри Амир мажмуаси гид-экскурсоводи Акмалжон Раззоқов бу ҳақда Sputnik Ўзбекистонга ҳикоя қилди.
2026-11-29T19:38+0500
2026-11-29T19:38+0500
2026-11-29T19:38+0500
фото
самарқанд
амир темур
мирзо улуғбек
тарих
тарихий ёдгорлик
мақбара
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1c/62373714_0:92:1300:823_1920x0_80_0_0_0c5a42a8ec280912825f208f968972cb.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik, Бахром Хатамов. Гўри Амир мақбараси зиёратхонасининг марказида Амир Темурнинг тўқ яшил нефрит қабртоши бор. Разоқов мақбаранинг бунёд этилиш тарихини унинг ёнидаги бошқа бир қабртошдан бошлайди.Амир Темур Муҳаммад Султонни ўз валиаҳди деб билган. 1403 йилда шаҳзода тўсатдан вафот этган. Орадан бир йил ўтиб, Темурнинг фармони билан набираси қабри устига мақбара қурилган. 1405 йилда Соҳибқироннинг ўзи ҳам шу ерга дафн этилган. Кейинчалик Гўри Амир темурийларнинг оилавий мақбарасига айланган.Нефрит қабртош ёнида Разоқов Амир Темурнинг васияти ҳақидаги ривоятни айтиб беради. Унга кўра, Соҳибқирон ўзини пири Мир Саййид Бараканинг пойига дафн этишларини сўраган. Темурнинг пойига эса набираси, фалакиёт ва риёзиёт олими Мирзо Улуғбек дафн этилган. Чап томонда Соҳибқироннинг икки ўғлига тегишли қабртошлар кўринади. Гиднинг айтишича, пушти мармар қабртош Шоҳрухники, кулранг тош эса Мироншоҳники. Қабрларнинг ўзи зиёратхона остидаги даҳмада жойлашган. Разоқов зиёратхона безаклари ҳақида сўзлар экан, Темур даврида Самарқандга турли юртлардан усталар келганини айтади.Разоқов кираверишда эшикнинг икки томонидаги тош қопламаларнинг тусига эътибор беришни тавсия қилади. Унинг айтишича, ўнг томонда Олти юз йилдан ортиқ вақт аввал ўрнатилган оникс қопламаси сақланган. Чап томондаги қопламани эса реставраторлар тиклаган. Иккисини ёнма-ён солиштирганда рангдаги фарқни кўриш мумкин.Гиднинг айтишича, ёзда зиёратхонанинг салқинлиги остонаданоқ сезилади. Разоқов буни деворларнинг қалинлиги ва гумбазнинг тузилиши билан изоҳлайди. Ташқаридан феруза ранг кошинлар билан қопланган баланд қовурғали гумбаз кўринади. Ичкаридан эса зиёратхона устидаги ички гумбаз кўзга ташланади. Меъморлар икки гумбаз орасида бўшлиқ қолдиришган. а
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1c/62373714_82:0:1238:867_1920x0_80_0_0_3693b6a212dbd7ab38acbbdc7f700f4d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, самарқанд, амир темур, мирзо улуғбек, тарих, тарихий ёдгорлик, мақбара, фото
фото, самарқанд, амир темур, мирзо улуғбек, тарих, тарихий ёдгорлик, мақбара, фото
Гўри Амир мақбараси дастлаб ким учун қурилган — фото
Эксклюзив
Мақбара дастлаб ким учун қурилган? Қабртошлар жойлашуви нимадан дарак беради? Нега ёзда ҳам гумбаз ости салқин? Гид Акмалжон Разоқов бу ҳақда Sputnik Ўзбекистонга сўзлаб берди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik, Бахром Хатамов. Гўри Амир мақбараси зиёратхонасининг марказида Амир Темурнинг тўқ яшил нефрит қабртоши бор. Разоқов мақбаранинг бунёд этилиш тарихини унинг ёнидаги бошқа бир қабртошдан бошлайди.
"Ўнг томондаги катта қабртош Темурнинг севимли набираси Муҳаммад Султонга тегишли. Бу гўзал мақбара айнан у учун қурилган", — дейди Акмалжон Разоқов.
Амир Темур Муҳаммад Султонни ўз валиаҳди деб билган. 1403 йилда шаҳзода тўсатдан вафот этган. Орадан бир йил ўтиб, Темурнинг фармони билан набираси қабри устига мақбара қурилган. 1405 йилда Соҳибқироннинг ўзи ҳам шу ерга дафн этилган. Кейинчалик Гўри Амир темурийларнинг оилавий мақбарасига айланган.
Нефрит қабртош ёнида Разоқов Амир Темурнинг васияти ҳақидаги ривоятни айтиб беради. Унга кўра, Соҳибқирон ўзини пири Мир Саййид Бараканинг пойига дафн этишларини сўраган. Темурнинг пойига эса набираси, фалакиёт ва риёзиёт олими Мирзо Улуғбек дафн этилган. Чап томонда Соҳибқироннинг икки ўғлига тегишли қабртошлар кўринади. Гиднинг айтишича, пушти мармар қабртош Шоҳрухники, кулранг тош эса Мироншоҳники. Қабрларнинг ўзи зиёратхона остидаги даҳмада жойлашган.
Разоқов зиёратхона безаклари ҳақида сўзлар экан, Темур даврида Самарқандга турли юртлардан усталар келганини айтади.
"Меъморлар Эрондан, тоштарошлар Кавказдан, ёғоч ўймакорлари Бағдоддан келган", — дейди гид.
Разоқов кираверишда эшикнинг икки томонидаги тош қопламаларнинг тусига эътибор беришни тавсия қилади. Унинг айтишича, ўнг томонда Олти юз йилдан ортиқ вақт аввал ўрнатилган оникс қопламаси сақланган. Чап томондаги қопламани эса реставраторлар тиклаган. Иккисини ёнма-ён солиштирганда рангдаги фарқни кўриш мумкин.
Гиднинг айтишича, ёзда зиёратхонанинг салқинлиги остонаданоқ сезилади. Разоқов буни деворларнинг қалинлиги ва гумбазнинг тузилиши билан изоҳлайди. Ташқаридан феруза ранг кошинлар билан қопланган баланд қовурғали гумбаз кўринади. Ичкаридан эса зиёратхона устидаги ички гумбаз кўзга ташланади. Меъморлар икки гумбаз орасида бўшлиқ қолдиришган.
"Олти юз йил аввал мақбарани худди термосдек қуришган. Бу ерда гумбаз икки қаватли", — дея изоҳлайди Разоқов.
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Ушбу пештоқ ортида Темурийлар империясининг энг муҳим сирларидан бири яширинган..."
"Ушбу пештоқ ортида Темурийлар империясининг энг муҳим сирларидан бири яширинган..."
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ансамблнинг кўлами ва умумий кўриниши.
Ансамблнинг кўлами ва умумий кўриниши.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экскурсоводнинг жонли ҳикояси.
Экскурсоводнинг жонли ҳикояси.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Муқарнасли ўймакор равоқнинг йирик плани.
Муқарнасли ўймакор равоқнинг йирик плани.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Гумбазнинг ичкаридан тилларанг жилоси.
Гумбазнинг ичкаридан тилларанг жилоси.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мармар панжара ва қабр тошлари жойлашган марказий залнинг умумий плани.
Мармар панжара ва қабр тошлари жойлашган марказий залнинг умумий плани.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Амир Темурнинг машҳур нефрит қабр тошининг йирик плани.
Амир Темурнинг машҳур нефрит қабр тошининг йирик плани.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўтмишга назар ва мажмуанинг кўлами.
Ўтмишга назар ва мажмуанинг кўлами.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кўк-мовий кошинлар, геометрик нақшлар ва араб ёзуви туширилган пештоқнинг йирик плани.
Кўк-мовий кошинлар, геометрик нақшлар ва араб ёзуви туширилган пештоқнинг йирик плани.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Баланд гумбаз томон бош ва камераларини кўтарган одамлар акс этган жонли кадр.
Баланд гумбаз томон бош ва камераларини кўтарган одамлар акс этган жонли кадр.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мармар панжарали марказий залнинг янада ёруғ ва ҳажмли кўриниши.
Мармар панжарали марказий залнинг янада ёруғ ва ҳажмли кўриниши.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Қабр тошларини яқиндан томоша қилаётган меҳмонлар акс этган кадр.
Қабр тошларини яқиндан томоша қилаётган меҳмонлар акс этган кадр.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Залдаги сайёҳларнинг диққатли юзлари йирик планда.
Залдаги сайёҳларнинг диққатли юзлари йирик планда.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мақбара сукунатидан ёруғликка чиқиш.
Мақбара сукунатидан ёруғликка чиқиш.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташриф буюрувчилар ва кўкаламзор ҳовлининг кенг плани.
Ташриф буюрувчилар ва кўкаламзор ҳовлининг кенг плани.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташриф буюрувчи ички ҳовлида Гўри Амир мақбарасининг пештоқи ва феруза гумбазини суратга олмоқда.
Ташриф буюрувчи ички ҳовлида Гўри Амир мақбарасининг пештоқи ва феруза гумбазини суратга олмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Дарахтлар қуршовидаги катта феруза гумбаз ва миноралар туширилган улуғвор, тиниқ кадр.
Дарахтлар қуршовидаги катта феруза гумбаз ва миноралар туширилган улуғвор, тиниқ кадр.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Маълумот стенди ёнидаги сайёҳлар гуруҳи туширилган кадр.
Маълумот стенди ёнидаги сайёҳлар гуруҳи туширилган кадр.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мусаффо осмон фонидаги феруза гумбаз ва миноралар акс этган хотиржам, салобатли кадр.
Мусаффо осмон фонидаги феруза гумбаз ва миноралар акс этган хотиржам, салобатли кадр.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мақбара гид-экскурсоводи Акмалжон Разоқов.
Мақбара гид-экскурсоводи Акмалжон Разоқов.