https://sputniknews.uz/20261128/zelenskiy-liviyaga-hujumdan-song-jorjia-melonidan-kechirim-soradi-62358689.html
Зеленский Ливияга ҳужумдан сўнг Жоржиа Мелонидан кечирим сўради
Зеленский Ливияга ҳужумдан сўнг Жоржиа Мелонидан кечирим сўради
Sputnik Ўзбекистон
Украина ҳужуми Мелонининг сайловолди кампаниясига салбий таъсир қилмоқда. 28.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-28T10:52+0500
2026-11-28T10:52+0500
2026-11-28T10:55+0500
украина
владимир зеленский
италия
ҳарбий денгиз флоти
ҳужум
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ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Италия бош вазири Жоржиа Мелони жума куни Украина Ливиянинг Бенгази портига ҳужуми юзасидан Владимир Зеленский билан кескин суҳбатлашди. Бу ҳақида Блумберг хабар қилмоқда."Жоржиа Мелони ва Владимир Зеленский Ливия қирғоқлари яқинида Россия кемаларига қилинган ҳужумлари ҳақида ўз ҳамкорларини олдиндан хабардор қилмаганлиги юзасидан кескин суҳбатлашишди", дейилади хабарда.Кеча Италия ташқи ишлар вазири ва бош вазир ўринбосари Антонио Тажани Зеленскийнинг Италия томонига олдиндан хабар бермасдан Ливиянинг Бенгази портида Украина операциясини ўтказгани учун Мелонидан узр сўраганини айтди.Жума куни у Зеленскийнинг Бенгази портига Украина ҳужумини халқаро шериклар билан мувофиқлаштириш ҳақидаги даъволари ҳақиқатга тўғри келмаслигини айтган эди.Жума куни Украина ҳужуми натижасида Ливия Миллий Армиясининг икки денгиз флоти ходими ҳалок бўлди. Ливия Ташқи ишлар вазирлиги Киевнинг портга қилинган ҳужумларга алоқадорлиги ҳақидаги хабарлар бўйича Украинадан расмий тушунтириш талаб қилмоқда.
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украина, владимир зеленский, италия, ҳарбий денгиз флоти, ҳужум
украина, владимир зеленский, италия, ҳарбий денгиз флоти, ҳужум
Зеленский Ливияга ҳужумдан сўнг Жоржиа Мелонидан кечирим сўради
10:52 28.11.2026 (янгиланди: 10:55 28.11.2026)
Украина ҳужуми Мелонининг сайловолди кампаниясига салбий таъсир қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Италия бош вазири Жоржиа Мелони жума куни Украина Ливиянинг Бенгази портига ҳужуми юзасидан Владимир Зеленский билан кескин суҳбатлашди. Бу ҳақида Блумберг хабар қилмоқда.
"Жоржиа Мелони ва Владимир Зеленский Ливия қирғоқлари яқинида Россия кемаларига қилинган ҳужумлари ҳақида ўз ҳамкорларини олдиндан хабардор қилмаганлиги юзасидан кескин суҳбатлашишди", дейилади хабарда.
Нашрнинг хабар беришича, бош вазир Зеленскийдан ғазабда давом этмоқда, чунки Украина операциясининг оқибатлари унинг сайловолди кампаниясига салбий таъсир қилмоқда. Бундан ташқари, Ливиянинг Италия чегараларига яқинлигини ҳисобга олган ҳолда, Россия-Украина можаросининг Италия чегараларига ҳам ўтиши эҳтимоли Мелони учун сиёсий таҳдид туғдиради.
Кеча Италия ташқи ишлар вазири ва бош вазир ўринбосари Антонио Тажани Зеленскийнинг Италия томонига олдиндан хабар бермасдан Ливиянинг Бенгази портида Украина операциясини ўтказгани учун Мелонидан узр сўраганини айтди.
Жума куни у Зеленскийнинг Бенгази портига Украина ҳужумини халқаро шериклар билан мувофиқлаштириш ҳақидаги даъволари ҳақиқатга тўғри келмаслигини айтган эди.
Жума куни Украина ҳужуми натижасида Ливия Миллий Армиясининг икки денгиз флоти ходими ҳалок бўлди. Ливия Ташқи ишлар вазирлиги Киевнинг портга қилинган ҳужумларга алоқадорлиги ҳақидаги хабарлар бўйича Украинадан расмий тушунтириш талаб қилмоқда.