https://sputniknews.uz/20261128/rossiya-kiev-va-odessadagi-nishonlarga-zarba-berdi-62361477.html
Россия Киев ва Одессадаги нишонларга зарба берди
Россия Киев ва Одессадаги нишонларга зарба берди
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Россия Ҳаво мудофаа кучлари ўтган тунда Украинанинг энг йирик ҳужумлардан бирини қайтарди. 28.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-28T12:48+0500
2026-11-28T12:48+0500
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ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украинанинг Киев, Одесса, Днепропетровск вилоятларида жойлашган энергетика, логистика инфратузилмаси ҳамда ҳарбий саноат объектларига зарба берди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги. Узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида берилган зарбалар натижасида қуйидагилар зарар кўрди:Шунингдек, Ҳаво мудофаа кучлари ўтган тунда Россиянинг Ғарбий ва Жанубий ҳудудлари ҳамда Қора денгиз устида 1246 та учувчисиз аппаратларини уриб туширди. Бу сўнгги вақтларда Украина томонидан амалга оширилган энг йирик ҳужумлардан бири бўлди.
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россия, украина
Россия Киев ва Одессадаги нишонларга зарба берди
Россия Ҳаво мудофаа кучлари ўтган тунда Украинанинг энг йирик ҳужумлардан бирини қайтарди.
ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украинанинг Киев, Одесса, Днепропетровск вилоятларида жойлашган энергетика, логистика инфратузилмаси ҳамда ҳарбий саноат объектларига зарба берди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.
Узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида берилган зарбалар натижасида қуйидагилар зарар кўрди:
Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналари фаолиятини қўллаб-қувватлайдиган Киев вилоятининг Белая Церков шаҳридаги "Заречье" 110 кВли электр подстансияси;
Украина Қуролли Кучлари учун ёқилғи сақлайдиган Одесса вилоятининг Килия шаҳридаги ёқилғи омобори;
Днепропетровск вилоятининг Синелников, Житомир вилоятининг Коростен ва Харков вилоятининг Люботин шаҳарларида қурол ва ҳарбий техника ташиш учун ишлатиладиган тўртта темир йўл локомотиви;
Одессанинг жанубидаги Қора денгизда Украинага ҳарбий юкларни етказиб берувчи қуруқ юк кемаси.
Шунингдек, Ҳаво мудофаа кучлари ўтган тунда Россиянинг Ғарбий ва Жанубий ҳудудлари ҳамда Қора денгиз устида 1246 та учувчисиз аппаратларини уриб туширди. Бу сўнгги вақтларда Украина томонидан амалга оширилган энг йирик ҳужумлардан бири бўлди.