https://sputniknews.uz/20261128/gorbachyovning-kabinetida-quloqli-globus-bor-edi--kgb-faxriysi-62362570.html
Горбачёвнинг кабинетида “қулоқли” глобус бор эди — КГБ фахрийси
Горбачёвнинг кабинетида “қулоқли” глобус бор эди — КГБ фахрийси
Sputnik Ўзбекистон
Горбачёв КГБ техник мутахассисларига глобусни қасмларга бўлиб текширишни таъқиқлаган, кейин эса у "ғойиб бўлган". 28.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-28T13:55+0500
2026-11-28T13:55+0500
2026-11-28T14:01+0500
ақш
ссср
михаил горбачёв
буш
совға
разведка хизмати
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ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. СССР президенти Михаил Горбачёвнинг кабинетида АҚШ президенти Жорж Буш томонидан совға қилинган глобусда замонавий "қулоқ" ўрнатилган эди, деди КГБ фахрийси ва истеъфодаги полковник Алексей Егоров Национальная Оборона журналига берган интервюсида.Шундан сўнг Крючков КГБ 9-бўлим (СССР раҳбариятини қўриқлаш бўлинмаси) раҳбари генерал-лейтенант Юрий Плехановдан Горбачёвнинг офисида янги глобус пайдо бўлганми, деб сўраган."Маълум бўлишича, мусиқа ва рангли чироқлар билан ёритилган улкан глобус Горбачевнинг Кремлдаги кабинетида бир неча кундан бери турган экан. Одатий текширувда унинг ичидан ҳеч нарса топилмаган. Синчиклаб текшириш учун уни қисмларга ажратиш керак бўлган, аммо Горбачёв бунга қарши бўлган", деб қўшимча қилди фахрий.Кейин Крючков Горбачёвнинг олдига бориб, глобусни КГБ техник мутахассисларига батафсил текшириш учун топширишни талаб қилди, деб эслайди Егоров.Шу ўринда КГБ фахрийси 1945-йилда Сталин Рузвельт учун мўлжалланган шахсий совға ичига махфий тинглаш ускунаси ўрнатишдан бош тортганини эслади. Сталин буни "ахлоқий жиҳатдан номақбул ва сиёсий хавфли" деб ҳисоблаган.Аммо кейинроқ совет махсус хизматлари АҚШнинг Москвадаги элчиси Аверелл Харриманга ёғочдан ясалган АҚШ гербини совға қилишади. У ёғоч сувенирларни жуда яхши кўрарди. Унинг ичига ўрнатилган эшитиш қурилмаси мутлақо антиқа бўлиб у электрсиз ишлаган. Герб АҚШ элчисининг кабинетига ўрнатилади ва 7 йил давомида “ишлайди”.
https://sputniknews.uz/20200828/Troya-burguti-ki-ASh-elchisi-kabinetida-7-yil-ishlagan-zhuchok-yaratuvchisi-aida-14857964.html
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ақш, ссср, михаил горбачёв, буш, совға, разведка хизмати
ақш, ссср, михаил горбачёв, буш, совға, разведка хизмати
Горбачёвнинг кабинетида “қулоқли” глобус бор эди — КГБ фахрийси
13:55 28.11.2026 (янгиланди: 14:01 28.11.2026)
Горбачёв КГБ техник мутахассисларига глобусни қасмларга бўлиб текширишни таъқиқлаган, кейин эса у "ғойиб бўлган".
ТОШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. СССР президенти Михаил Горбачёвнинг кабинетида АҚШ президенти Жорж Буш томонидан совға қилинган глобусда замонавий "қулоқ" ўрнатилган эди, деди КГБ фахрийси ва истеъфодаги полковник Алексей Егоров Национальная Оборона журналига берган интервюсида.
“КГБ раҳбари В. Крючков Америкадаги ишончли манбамиздан Буш совға қилган глобусда энг замонавий маълумот тўплаш, сақлаш ва тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга узатиш тизим мавжудлиги ҳақида маълумот олди. Уни глобусни тўлиқ демонтаж қилмасдан анъанавий усуллар билан топиб бўлмайди”, - деди Егоров.
Шундан сўнг Крючков КГБ 9-бўлим (СССР раҳбариятини қўриқлаш бўлинмаси) раҳбари генерал-лейтенант Юрий Плехановдан Горбачёвнинг офисида янги глобус пайдо бўлганми, деб сўраган.
"Маълум бўлишича, мусиқа ва рангли чироқлар билан ёритилган улкан глобус Горбачевнинг Кремлдаги кабинетида бир неча кундан бери турган экан. Одатий текширувда унинг ичидан ҳеч нарса топилмаган. Синчиклаб текшириш учун уни қисмларга ажратиш керак бўлган, аммо Горбачёв бунга қарши бўлган", деб қўшимча қилди фахрий.
Кейин Крючков Горбачёвнинг олдига бориб, глобусни КГБ техник мутахассисларига батафсил текшириш учун топширишни талаб қилди, деб эслайди Егоров.
Бунга жавобан Горбачёв Крючковга жаҳл билан у ҳамма жойда жосусларни излаётганини ва унинг Буш билан муносабатлари ўзаро ишончли эканини айтди. Бир неча кундан кейин глобус ғойиб бўлади, аммо у хавфсизлик хизматига топширилмайди. Кейинчалик Горбачёвнинг ўзи "Мен уни ахлатга ташлаб юбордим", дейди. Аммо у қаерга ғойиб бўлгани ҳеч қачон аниқланмаган", деб эслайди Егоров.
Шу ўринда КГБ фахрийси 1945-йилда Сталин Рузвельт учун мўлжалланган шахсий совға ичига махфий тинглаш ускунаси ўрнатишдан бош тортганини эслади. Сталин буни "ахлоқий жиҳатдан номақбул ва сиёсий хавфли" деб ҳисоблаган.
Аммо кейинроқ совет махсус хизматлари АҚШнинг Москвадаги элчиси Аверелл Харриманга ёғочдан ясалган АҚШ гербини совға қилишади. У ёғоч сувенирларни жуда яхши кўрарди. Унинг ичига ўрнатилган эшитиш қурилмаси мутлақо антиқа бўлиб у электрсиз ишлаган. Герб АҚШ элчисининг кабинетига ўрнатилади ва 7 йил давомида “ишлайди”.