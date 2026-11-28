75-Коинот гўзали танловида ғолиб бўлган Пуерто-Рико гўзали Женнифер Баррето.
24-ноябр, Сан-Хуан.
75-Коинот гўзали танловида ғолиб бўлган Пуерто-Рико гўзали Женнифер Баррето.
24-ноябр, Сан-Хуан.
Валенсия мэри Мария Хосе Катала Халқ партияси сайловолди ташвиқоти митингида саҳнада нутқ сўзламоқда.
Валенсия мэри Мария Хосе Катала Халқ партияси сайловолди ташвиқоти митингида саҳнада нутқ сўзламоқда.
Владимир Путин кинорежиссёр Эмир Кустурицага интервью берди.
Владимир Путин кинорежиссёр Эмир Кустурицага интервью берди.
Ливан жанубидаги Набатия ал-Фавқа қишлоғида аҳоли шикастланган қабристонни зиёрат қилмоқда. 22-ноябрь.
Ливан жанубидаги Набатия ал-Фавқа қишлоғида аҳоли шикастланган қабристонни зиёрат қилмоқда. 22-ноябрь.
Новосибирскда Қор Бобо поезди кутиб олинмоқда.
Мисрда автоцистерна ёниб кетган жой. Қоҳира, 25-ноябр.
Мисрда автоцистерна ёниб кетган жой. Қоҳира, 25-ноябр.
Хитойлик астронавтлар Танг Хонгбо, Ву Йи ва покистонлик астронавт Муҳаммад Зейшан Али Хитойнинг Тиангонг космик стансиясига парвоз қилишдан олдин.
Хитойлик астронавтлар Танг Хонгбо, Ву Йи ва покистонлик астронавт Муҳаммад Зейшан Али Хитойнинг Тиангонг космик стансиясига парвоз қилишдан олдин.
Лиманда кучли шамол ва ёмғир туфайли вайрон бўлган уйлар дрон ёрдамида суратга олинди. Бразилия, 21-ноябрь.
Лиманда кучли шамол ва ёмғир туфайли вайрон бўлган уйлар дрон ёрдамида суратга олинди. Бразилия, 21-ноябрь.
Бангладешда аҳоли норозилик намойиши чоғида йўл тўсиғи сифатида фойдаланилган бетон устунни олиб ташламоқда. 14 ноябрь.
Бангладешда аҳоли норозилик намойиши чоғида йўл тўсиғи сифатида фойдаланилган бетон устунни олиб ташламоқда. 14 ноябрь.
Берлиндаги Гендарменмаркт майдонида Рождество бозорининг очилиш маросими. 23 ноябрь.
Берлиндаги Гендарменмаркт майдонида Рождество бозорининг очилиш маросими. 23 ноябрь.
Непалда одамляр кучли сув тошқинидан сўнг янги қурилган осма кўприк устидан ўтмоқда. 23 ноябрь
Непалда одамляр кучли сув тошқинидан сўнг янги қурилган осма кўприк устидан ўтмоқда. 23 ноябрь
БМТ Иқлим ўзгариш анжуманида бир киши норозилик билдирмоқда. Анкара, 20 ноябрь.
БМТ Иқлим ўзгариш анжуманида бир киши норозилик билдирмоқда. Анкара, 20 ноябрь.
ДХРнинг Красноармейскшаҳридаги Россия ҳарбий хизматчиси.
ДХРнинг Красноармейскшаҳридаги Россия ҳарбий хизматчиси.
Ҳиндистон Кашмирида деҳқон лотус пояларини йиғиб олмоқда. 24-ноябр.
Ҳиндистон Кашмирида деҳқон лотус пояларини йиғиб олмоқда. 24-ноябр.
Ғазо шаҳрида вайрон бўлган бинолар яқинида келин куёв фото сессияси.
Ғазо шаҳрида вайрон бўлган бинолар яқинида келин куёв фото сессияси.
Таиланднинг шимолида “Йи Пенг” фестивали давомида одамлар қоғоз фонусларни осмонга учирмоқда. 24 ноябрь
Таиланднинг шимолида “Йи Пенг” фестивали давомида одамлар қоғоз фонусларни осмонга учирмоқда. 24 ноябрь
Калифорнияда кучли тошқиндан сўнг. АҚШ 24 ноябрь
Калифорнияда кучли тошқиндан сўнг. АҚШ 24 ноябрь
Афинадаги Ликабетус тепалигида жойлашган Авлиё Георг черкови ортидан тўлин ой кўтарилмоқда. Юнонистон, 24-ноябрь.
Афинадаги Ликабетус тепалигида жойлашган Авлиё Георг черкови ортидан тўлин ой кўтарилмоқда. Юнонистон, 24-ноябрь.