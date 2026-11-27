https://sputniknews.uz/20261127/ozbekiston-shaftoli-62342586.html
Ўзбекистон ўз шафтолисини асосан ЕОИИ мамлакатларига экспорт қилмоқда
Ўзбекистон ўз шафтолисини асосан ЕОИИ мамлакатларига экспорт қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ўзбекистон шафтолисининг энг йирик харидори бўлиб қолмоқда - 86,1 минг тонна. 27.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-27T19:12+0500
2026-11-27T19:12+0500
2026-11-27T19:12+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
шафтоли
еоии
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1b/62341760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_629231a652518b4aad2b4dbaed598fc8.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрида Ўзбекистон 12 та хорижий давлатга қиймати 116,8 млн долларга тенг бўлган 119,9 минг тонна шафтоли экспорт қилган.Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,3 минг тоннага ёки 7,5 фоизга ошган.Ўзбекистон шафтолисининг асосий харидорлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари: Россия, Қозоғистон, Қирғизистон ва БеларусьБатафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1b/62341760_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f2f254ffbcf5656605e1d06bab6276f1.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, шафтоли, еоии, экспорт, инфографика
инфографика, ўзбекистон, шафтоли, еоии, экспорт, инфографика
Ўзбекистон ўз шафтолисини асосан ЕОИИ мамлакатларига экспорт қилмоқда
Россия Ўзбекистон шафтолисининг энг йирик харидори бўлиб қолмоқда - 86,1 минг тонна.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрида Ўзбекистон 12 та хорижий давлатга қиймати 116,8 млн долларга тенг бўлган 119,9 минг тонна шафтоли экспорт қилган.
Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,3 минг тоннага ёки 7,5 фоизга ошган.
Ўзбекистон шафтолисининг асосий харидорлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари: Россия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Беларусь
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.