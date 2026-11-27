https://sputniknews.uz/20261127/inson-faxri-mukofot-62345825.html

Қаҳрамонлар орамизда: Тошкентда “Инсон фахри” мукофоти топширилди – видео, фото

Қаҳрамонлар орамизда: Тошкентда “Инсон фахри” мукофоти топширилди – видео, фото

Sputnik Ўзбекистон

Мукофот совриндорлари орасида шифокорлар, педагоглар, қутқарувчилар, кўнгиллилар, маҳалла жамоалари ва жамоат ташаббуслари вакиллари бор. 27.11.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-11-27T18:15+0500

2026-11-27T18:15+0500

2026-11-27T18:15+0500

жамият

тошкент

мукофот

ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги

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ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Тошкентда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан ташкил этилган “Инсон фахри” миллий мукофотини топширишнинг иккинчи тантанали маросими бўлиб ўтди. Бу галги маросимда мукофот 10 та номинацияси бўйича берилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Мазкур мукофот меҳр-шафқат, жасорат, фидойилик ва фаол фуқаролик позициясини намоён этган фуқароларни эътироф этиш мақсадида берилади.Тиббиёт фанлари доктори, профессор Бахтиёр Эргашев “Йил шифокори” номинациясида “Инсон фахри” миллий мукофоти билан тақдирланди.2022 йилда у муддатидан олдин туғилган сиам чақалоқларни ажратиш бўйича беш соат давом этган мураккаб жарроҳлик амалиётига раҳбарлик қилган.Мукофотнинг "Умр иши" номинацияси бўйича соврини бу йил қорақалпоғистонлик Гулнора Ембергеновага топширилди. Ембергенова 25 йилдан ортиқ вақтдан бери Қорақалпоғистоннинг йўқолиб кетиш хавфи остида турган миллий ҳунармандчилигини қайта тиклаб келмоқда.Орол фожиасидан сўнг у "Оролнинг олтин мероси" бирлашмасини тузиб, Мўйноқ ва Оролбўйи аёлларига каштачилик, гиламдўзлик ва миллий кийим тикишни бепул ўргатмоқда. Юзлаб аёллар касб эгаллади, унинг шогирдлари эса "устоз — шогирд" тамойили асосида ўзлари ҳам устозга айланмоқда.Тадбирда Миллий мукофотнинг "Жасоратнинг ёрқин намунаси" номинацияси Махсус қутқарув батальони гуруҳ командири, 33 ёшли капитан Бобурмирзо Пардаевга топширилди. Пардаев 2026 йил 15 август куни Тошкент шаҳри Учтепа туманидаги турар жойда содир бўлган ёнғинда етти нафар инсонни қутқариб, бино ичида ишлашда давом этган эди. Бироқ шу пайт том кутилмаганда қулаб тушди. Бобурмирзо воқеа жойида ҳалок бўлди, у қутқарган етти инсон эса омон қолди.Шунингдек, жорий йилдаги "Инсон фахри" миллий мукофотининг "Халқ қаҳрамони" номинацияси бўйича мукофот 22-сон Меҳрибонлик уйининг футбол жамоасига топширилди. Мазкур жамоа 2026 йилда болалар уйлари тарбияланувчилари ўртасидаги футбол бўйича жаҳон чемпиони бўлди. Дунёнинг 35 та жамоаси унвон учун курашган Варшавадаги мусобақада йигитлар еттита учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди.Маросимда “Бирдамлик кучи” номинацияси Сайхунобод туманидаги Олғабос маҳалласига, “Юрт фахри” номинацияси Ислом цивилизацияси марказига, “Бетакрор рекорд” номинацияси 30 йил мактабда ўқитувчи бўлиб ишлаган 80 ёшли Сония Ҳасановага, “Оила тарихи” номинацияси Сирдарё вилоятида истиқомат қилувчи Азизбек Гадоевга берилди. Гадоевлар оиласи 2021 йилдан буён ўн нафар болани — икки нафар ўз фарзанди ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган саккиз нафар болани тарбияламоқда.“Ирода кучи” номинацияси Бухоро вилоятида истиқомат қилувчи, ногиронлик аравачасида ҳаракатланадиган математика ўқитувчиси Дониёр Ғайбуллаевга берилди. У 2018 йилда у кам таъминланган оилалар фарзандлари учун уйида бепул математика тўгарагини очди, 2025 йилда эса бу тўгарак 100 нафарга яқин ўқувчи бепул таҳсил олаётган таълим марказига айланди. Унинг шогирдлари бугун халқаро олимпиадаларда олтин медалларни қўлга киритмоқда.Мукофотнинг “Меҳр-шафқат йўли” номинацияси эса "Замин" жамғармаси томонидан узоқ муддат даволанаётган, жумладан, онкологик касалликка чалинган болалар учун яратилган Ўзбекистондаги илк госпитал педагогика лойиҳаси "Меҳрли мактаб"га берилди. Бу ерда болалар ўқишни давом эттиради, ижод билан шуғулланади ва психологик ёрдам олади.

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жамият, тошкент, мукофот, фото, ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги