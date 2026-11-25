Кузги Тошкент ранглари — фото
Oбуна бўлиш
Кузги боғдаги оилавий сайр, қуёш нурида жилваланаётган фаввора ва дарахтлар орасидан кўринган феруза рангли гумбаз — Sputnik Ўзбекистон фоторепортажида.
Баланддан қараганда, кузги Тошкентнинг ранг-баранг манзараси яққол намоён бўлади. Ҳали яшиллигини сақлаб турган дарахтлар орасида барглари олтин ва мис тусига кирганлари кўзга ташланади. Дарахтлар ортидан феруза рангли гумбаз кўриниб туради. Хиёбон ёнидаги кенг кўчадан автомобиллар ўтиб бормоқда.
Хиёбон бўйлаб сайр қилганда эса кузнинг ўзига хос гўзаллигини яқиндан ҳис этиш мумкин.
Йўлаклар тўкилган барглар билан қопланган. Қуёш нурлари остида ота-оналар фарзандлари билан сайр қилмоқда. Фаввора томчилари қуёшда жилваланади, йўлак узра эса сарғайган дарахтларнинг шохлари бир-бирига туташиб, табиий равоқ ҳосил қилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
1/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
2/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
3/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
4/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
5/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
6/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
7/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
8/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
9/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
10/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
11/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари
12/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент ранглари