https://sputniknews.uz/20261124/armenia-konstitutsiya-loyiha-62254676.html
Озарбайжон Арманистоннинг янги Конституцияси лойиҳасини тинчлик сари қадам деб баҳолади
Озарбайжон Арманистоннинг янги Конституцияси лойиҳасини тинчлик сари қадам деб баҳолади
Sputnik Ўзбекистон
Арманистоннинг янги Конституцияси лойиҳасидан Қорабоққ оид ҳавола, Арарат тоғи ва Нуҳ кемаси тасвирланган герб тавсифи чиқариб ташланди. Озарбайжон ҳужжатни ижобий баҳолади, Арманистон мухолифати эса унга қарши чиқди.
2026-11-24T10:59+0500
2026-11-24T10:59+0500
2026-11-24T11:10+0500
никол пашинян
тоғли қорабоғ
дунё янгиликлари
референдум
тинчлик
дунёда
озарбайжон
арманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62254302_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_e00c3e088f79bd3f811cda4040b1bf8f.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Арманистонда янги Конституция лойиҳаси эълон қилинди. Ҳужжатдан Қорабоққа оид ҳавола ҳамда Арарат тоғи ва Нуҳ кемаси тасвирланган давлат гербининг тавсифи чиқариб ташланган. Бу ҳақда Sputnik Арманистон хабар берди.Амалдаги Конституцияга кўра, Арманистон давлат гербининг марказида Нуҳ кемаси билан Арарат тоғи ҳамда тарихий Арманистоннинг тўртта подшолиги герблари тасвирланган.Шунингдек, ҳужжат муқаддимасидан Арманистоннинг 1990 йилги Мустақиллик декларациясига ҳавола олиб ташланган. Мазкур декларацияда Арманистон ССР ва Тоғли Қорабоғнинг бирлашиши ҳамда 1915 йилда Усмонийлар империясида содир бўлган арманлар геноцидининг халқаро миқёсда тан олиниши ҳақида сўз боради.Озарбайжоннинг муносабатиОзарбайжон ташқи ишлар вазири Жайҳун Байрамов Арманистоннинг янги Конституцияси лойиҳасида Озарбайжонга нисбатан ҳудудий даъволар мавжуд эмаслигини ижобий баҳолади, деб хабар бермоқда Sputnik Озарбайжон. Унинг сўзларига кўра, Конституция билан боғлиқ масала ҳал этилгач, икки мамлакат ўртасида тинчлик битимини имзолаш учун бошқа тўсиқлар қолмайди.Арманистон бош вазири Никол Пашинян ҳам янги Конституция қабул қилинганидан сўнг Озарбайжон билан тинчлик битими имзоланиши ва ратификация қилинишини маълум қилди.Мухолифат бунга қаршиЯнги Конституция лойиҳасини референдумга олиб чиқиш учун парламентнинг 105 нафар депутатидан камида 70 нафари уни қўллаб-қувватлаши керак. Пашиняннинг ҳукмрон партияси эса 64 та мандатга эга.Мухолифат вакиллари таклиф этилаётган Конституцияга қарши чиқиб, мамлакат Асосий қонуни хорижий давлатлар талаби билан ўзгартирилмаслиги кераклигини таъкидламоқда.Эслатиб ўтамиз, 2025 йил август ойида Вашингтонда АҚШ президенти Дональд Трамп воситачилигида Арманистон ва Озарбайжон ўртасидаги тинчлик битими дастлабки тарзда имзоланган эди. Арманистон Конституциясидан ҳудудий даъволарга оид ҳаволани чиқариб ташлаш Бокунинг тинчлик битимини якуний имзолаш учун асосий шартларидан бири бўлиб келмоқда.
https://sputniknews.uz/20230522/armaniston-qorabog-ozarbayjon-35210358.html
тоғли қорабоғ
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62254302_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_8863668ccd2315f3fa1291a291985359.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
никол пашинян, тоғли қорабоғ, дунё янгиликлари, референдум, тинчлик, дунёда, озарбайжон, арманистон
никол пашинян, тоғли қорабоғ, дунё янгиликлари, референдум, тинчлик, дунёда, озарбайжон, арманистон
Озарбайжон Арманистоннинг янги Конституцияси лойиҳасини тинчлик сари қадам деб баҳолади
10:59 24.11.2026 (янгиланди: 11:10 24.11.2026)
Арманистоннинг янги Конституцияси лойиҳасидан миллий рамзлар — Арарат тоғи ва Нуҳ кемаси тавсифи ҳамда Усмонийлар империясидаги арманлар геноциди қайд этилган декларацияга ҳавола чиқарилди
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Арманистонда янги Конституция лойиҳаси эълон қилинди. Ҳужжатдан Қорабоққа оид ҳавола ҳамда Арарат тоғи ва Нуҳ кемаси тасвирланган давлат гербининг тавсифи чиқариб ташланган. Бу ҳақда Sputnik Арманистон хабар берди
.
Амалдаги Конституцияга кўра, Арманистон давлат гербининг марказида Нуҳ кемаси билан Арарат тоғи ҳамда тарихий Арманистоннинг тўртта подшолиги герблари тасвирланган.
Янги Конституция лойиҳасида эса давлат герби, байроғи ва мадҳияси референдум орқали қабул қилинадиган қонун билан белгиланиши назарда тутилган.
Шунингдек, ҳужжат муқаддимасидан Арманистоннинг 1990 йилги Мустақиллик декларациясига ҳавола олиб ташланган. Мазкур декларацияда Арманистон ССР ва Тоғли Қорабоғнинг бирлашиши ҳамда 1915 йилда Усмонийлар империясида содир бўлган арманлар геноцидининг халқаро миқёсда тан олиниши ҳақида сўз боради.
Озарбайжоннинг муносабати
Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жайҳун Байрамов Арманистоннинг янги Конституцияси лойиҳасида Озарбайжонга нисбатан ҳудудий даъволар мавжуд эмаслигини ижобий баҳолади, деб хабар бермоқда Sputnik Озарбайжон
.
Унинг сўзларига кўра, Конституция билан боғлиқ масала ҳал этилгач, икки мамлакат ўртасида тинчлик битимини имзолаш учун бошқа тўсиқлар қолмайди.
Арманистон бош вазири Никол Пашинян ҳам янги Конституция қабул қилинганидан сўнг Озарбайжон билан тинчлик битими имзоланиши ва ратификация қилинишини маълум қилди.
Янги Конституция лойиҳасини референдумга олиб чиқиш учун парламентнинг 105 нафар депутатидан камида 70 нафари уни қўллаб-қувватлаши керак. Пашиняннинг ҳукмрон партияси эса 64 та мандатга эга.
Мухолифат вакиллари таклиф этилаётган Конституцияга қарши чиқиб, мамлакат Асосий қонуни хорижий давлатлар талаби билан ўзгартирилмаслиги кераклигини таъкидламоқда.
Пашинян эса фуқаролар референдумда янги Конституцияни қўллаб-қувватламаса, истеъфога чиқишини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил август ойида Вашингтонда АҚШ президенти Дональд Трамп воситачилигида Арманистон ва Озарбайжон ўртасидаги тинчлик битими дастлабки тарзда имзоланган эди. Арманистон Конституциясидан ҳудудий даъволарга оид ҳаволани чиқариб ташлаш Бокунинг тинчлик битимини якуний имзолаш учун асосий шартларидан бири бўлиб келмоқда.