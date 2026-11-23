https://sputniknews.uz/20261123/uzbekistan-ges-russia-texnologiya-62237696.html
"Sputnik"да Ўзбекистондаги янги ГЭСлар ва Россия технологиялари муҳокама қилинади
"Sputnik"да Ўзбекистондаги янги ГЭСлар ва Россия технологиялари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Матбуот анжуманида янги ГЭСлар қуриш, мавжуд станцияларни модернизация қилиш, Россия технологияларини жорий этиш, ускуналарни маҳаллийлаштириш ҳамда Ўзбекистон ва Россия ҳамкорлиги истиқболлари муҳокама қилинади.
2026-11-23T16:08+0500
2026-11-23T16:08+0500
2026-11-23T16:10+0500
матбуот маркази
гэс
гэс қурилиши
“ўзбекгидроэнерго” аж
электр энергияси
энергетика
ўзбекистон
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62236028_110:0:3260:1772_1920x0_80_0_0_670062d595c0b32cb93b62e926a41346.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Sputnik халқаро мультимедиа марказида Ўзбекистон гидроэнергетикасини ривожлантириш, янги ГЭСлар қуриш ва Россия билан ҳамкорликка бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 2026 йил 25 ноябрь куни соат 14:00да бошланади.Иштирокчилар:Жумладан, Жанубий Фарғона каналида Россиянинг "Энергосила" компанияси иштирокида қурилган 6,9 МВт қувватли ЖФК-3 ГЭСи йилига қарийб 33 миллион кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаради.Матбуот анжуманида янги ГЭСлар қуриш режалари, Россия технологиялари ва муҳандислик ечимлари, ускуналарни маҳаллийлаштириш ҳамда икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62236028_503:0:2866:1772_1920x0_80_0_0_be6232de7d61c735bedb71771469b2a0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гэс, гэс қурилиши, “ўзбекгидроэнерго” аж , электр энергияси, энергетика, ўзбекистон, sputnik
гэс, гэс қурилиши, “ўзбекгидроэнерго” аж , электр энергияси, энергетика, ўзбекистон, sputnik
"Sputnik"да Ўзбекистондаги янги ГЭСлар ва Россия технологиялари муҳокама қилинади
16:08 23.11.2026 (янгиланди: 16:10 23.11.2026)
25 ноябрь куни "Sputnik"да Ўзбекистонда янги ГЭСлар қурилиши ва соҳада Россия технологияларидан фойдаланиш муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Sputnik
халқаро мультимедиа марказида Ўзбекистон гидроэнергетикасини ривожлантириш, янги ГЭСлар қуриш ва Россия билан ҳамкорликка бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 2026 йил 25 ноябрь куни соат 14:00да бошланади.
"Ўзбекгидроэнерго" АЖ Истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш департаменти бошлиғи Нодирбек АКЧАБАЕВ;
"Гидропроект" АЖ директори ўринбосари Александр БАГЛИКОВ;
Трансформация, яшил иқтисодиёт ва ESG тамойилларини жорий этиш офиси раҳбари Паҳлавон НУРМАТОВ.
Ўзбекистонда янги ГЭСлар қурилмоқда, мавжуд станциялар модернизация қилинмоқда. Бу жараёнда Россия компаниялари билан ҳамкорлик муҳим ўрин тутади.
Жумладан, Жанубий Фарғона каналида Россиянинг "Энергосила" компанияси иштирокида қурилган 6,9 МВт қувватли ЖФК-3 ГЭСи йилига қарийб 33 миллион кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаради.
Матбуот анжуманида янги ГЭСлар қуриш режалари, Россия технологиялари ва муҳандислик ечимлари, ускуналарни маҳаллийлаштириш ҳамда икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев