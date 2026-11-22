https://sputniknews.uz/20261122/tashkent-orol-erkin-dunyo-korgazma-62201963.html
Тошкентда Эркин Оролнинг "Эркин дунё" кўргазмаси очилди
Тошкентда Эркин Оролнинг "Эркин дунё" кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида Эркин Оролнинг шахсий кўргазмаси очилди. Мусаввир портрет, манзара ва натюрмортларида инсон характери, кундалик ҳаёт ҳамда миллий анъаналарни тасвирлайди. Рассом Сурхондарёда туғилган.
2026-11-22T19:36+0500
2026-11-22T19:36+0500
2026-11-22T19:36+0500
фото
тошкент
рассом
санъат
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/16/62202876_0:172:2366:1504_1920x0_80_0_0_fd3a33ac8a3c4508a1a5f5bf0c34f396.jpg
Тошкент Фотосуратлар уйида рассом Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли шахсий кўргазмаси очилди.Кўргазмада рассомнинг 30 йиллик ижоди давомида яратган 70 га яқин асари жамланган. Уларнинг аксарияти илк бор намойиш этилмоқда.Мусаввирнинг асарларида академик рангтасвир мактаби анъаналари, импрессионистларга хос эркин услуб ва ўзбек тасвирий санъатининг миллий хусусиятлари уйғунлашган.Эркин Орол портретларида қаҳрамонларининг феъл-атвори ва ички дунёсини очиб беришга интилади. Маиший жанрдаги картиналарида одамларнинг кундалик ҳаётини табиат билан уйғунликда тасвирлайди.Рассом 1976 йилда Сурхондарё вилоятининг Музработ туманида туғилган. У Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида таҳсил олган.Она юрт табиати, одамлари ва қадриятлари мусаввир ижодида алоҳида ўрин тутади. У турли йилларда Сурхондарё мавзусига қайта-қайта мурожаат қилган.Жумладан, 2009 йилда Сурхондарё археология музейида унинг "Ватан соғинчи" номли шахсий кўргазмаси бўлиб ўтган. 2010 йилда эса рассом "Сурхон нафаси" кўргазмасини тақдим этган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/16/62202876_0:0:2366:1776_1920x0_80_0_0_e4a25c51b8dc282b5619c2c0621f82e5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, фото, тошкент, рассом, санъат, кўргазма
фото, фото, тошкент, рассом, санъат, кўргазма
Тошкентда Эркин Оролнинг "Эркин дунё" кўргазмаси очилди
Тошкент Фотосуратлар уйида Эркин Оролнинг шахсий кўргазмаси очилди. Унда унинг турли жанрдаги асарлари намойиш этилмоқда.
Тошкент Фотосуратлар уйида рассом Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли шахсий кўргазмаси очилди.
Кўргазмада рассомнинг 30 йиллик ижоди давомида яратган 70 га яқин асари жамланган. Уларнинг аксарияти илк бор намойиш этилмоқда.
Мусаввирнинг асарларида академик рангтасвир мактаби анъаналари, импрессионистларга хос эркин услуб ва ўзбек тасвирий санъатининг миллий хусусиятлари уйғунлашган.
Эркин Орол портретларида қаҳрамонларининг феъл-атвори ва ички дунёсини очиб беришга интилади. Маиший жанрдаги картиналарида одамларнинг кундалик ҳаётини табиат билан уйғунликда тасвирлайди.
Натюрмортларида эса миллий кашта нақшлари ва сопол идишлар орқали халқ ҳунармандчилиги анъаналарини акс эттиради.
Рассом 1976 йилда Сурхондарё вилоятининг Музработ туманида туғилган. У Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида таҳсил олган.
Она юрт табиати, одамлари ва қадриятлари мусаввир ижодида алоҳида ўрин тутади. У турли йилларда Сурхондарё мавзусига қайта-қайта мурожаат қилган.
Жумладан, 2009 йилда Сурхондарё археология музейида унинг "Ватан соғинчи" номли шахсий кўргазмаси бўлиб ўтган. 2010 йилда эса рассом "Сурхон нафаси" кўргазмасини тақдим этган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси
Эркин Оролнинг "Эркин дунё" номли кўргазмаси