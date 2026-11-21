Дональд Трамп, Си Цзиньпин ва Владимир Путин тантанали қабул маросими олдидан
Дональд Трамп, Си Цзиньпин ва Владимир Путин тантанали қабул маросими олдидан
13-ноябр, Перу, Пиментел. Рим папаси Франсиск ташрифи. Ҳаво ҳарорати юқори бўлгани туфайли ўт ўчирувчилар тўпланган одамлар устига сув сепмоқда.
13-ноябр, Перу, Пиментел. Рим папаси Франсиск ташрифи. Ҳаво ҳарорати юқори бўлгани туфайли ўт ўчирувчилар тўпланган одамлар устига сув сепмоқда.
Британия шаҳзодаси Уилям Мумбайда бўлиб ўтаётган Earthshot Prize Awards мукофотини топшириш маросимида ҳинд раққосалар билан суҳбатлашмоқда.
Британия шаҳзодаси Уилям Мумбайда бўлиб ўтаётган Earthshot Prize Awards мукофотини топшириш маросимида ҳинд раққосалар билан суҳбатлашмоқда.
Бангладеш, Дакка шаҳрида намойишлар вақтида полиция машинаси ёқиб юборилди. 18 ноябрь.
Бангладеш, Дакка шаҳрида намойишлар вақтида полиция машинаси ёқиб юборилди. 18 ноябрь.
Хитой, APEC саммити доирасида Unitree Robotics роботлари рақс ижро этмоқда.
Хитой, APEC саммити доирасида Unitree Robotics роботлари рақс ижро этмоқда.
АҚШ, Нью Орлеан, American Heritage дарё круиз кемаси Atlantic Asphalt танкери билан тўқнашувидан сўнг ёнига қулади. 13 ноябрь.
АҚШ, Нью Орлеан, American Heritage дарё круиз кемаси Atlantic Asphalt танкери билан тўқнашувидан сўнг ёнига қулади. 13 ноябрь.
Австралия, Крисмас ороли, Қизил қисқичбақалар миграцияси учун йўл устида қурилган махсус кўприк. 14 ноябрь.
Австралия, Крисмас ороли, Қизил қисқичбақалар миграцияси учун йўл устида қурилган махсус кўприк. 14 ноябрь.
Жанубий Корея, Сеул. Марказий бозорда оммавий хайрия кимчи тайёрлаш жараёни. 16 ноябрь.
Жанубий Корея, Сеул. Марказий бозорда оммавий хайрия кимчи тайёрлаш жараёни. 16 ноябрь.
КХДР, давлат раҳбари Ким Чен Ин махсус туристик ҳудудни кўздан кечирмоқда. 17 ноябрь.
КХДР, давлат раҳбари Ким Чен Ин махсус туристик ҳудудни кўздан кечирмоқда. 17 ноябрь.
АҚШ, Техас. SpaceX компаниясининг Super Heavy v3 космик кемаси учирилганидан сўнг портлаб кетди.
АҚШ, Техас. SpaceX компаниясининг Super Heavy v3 космик кемаси учирилганидан сўнг портлаб кетди.
Ҳиндистон, Ню-Деҳли. Ямуна дарёси бўйида, одамлар "Чхат" байрами муносабати билан оилаларининг саломатлиги ва фаровонлиги учун ботаётган қуёшга ибодат қилмоқдалар. 15 ноябрь.
Ҳиндистон, Ню-Деҳли. Ямуна дарёси бўйида, одамлар "Чхат" байрами муносабати билан оилаларининг саломатлиги ва фаровонлиги учун ботаётган қуёшга ибодат қилмоқдалар. 15 ноябрь.
Нигерия, Лагос шаҳрида Африка мода ҳафталигида дизайнер Hooked by Ladeнинг моделлар намойиши. 19 ноябрь.
Нигерия, Лагос шаҳрида Африка мода ҳафталигида дизайнер Hooked by Ladeнинг моделлар намойиши. 19 ноябрь.
Шенчжен Баоан халқаро аеропортида Россия президенти Владимир Путинни кутиб олиш маросими. 18 ноябрь.
Шенчжен Баоан халқаро аеропортида Россия президенти Владимир Путинни кутиб олиш маросими. 18 ноябрь.
Филлипин, Манила. Гуруҳли фотосуратга тушиш маросимида Ҳиндистон бош вазири Моди ўз давлати байроғи акс этган карточкани ердан олиб чўнтагига солиб қўйди. 17 ноябрь.
Филлипин, Манила. Гуруҳли фотосуратга тушиш маросимида Ҳиндистон бош вазири Моди ўз давлати байроғи акс этган карточкани ердан олиб чўнтагига солиб қўйди. 17 ноябрь.
Фаластин, Хон Юнисда мактаб болалари вайрон бўлган бино томида арқон тортиш ўйнамоқда. 18 ноябрь.
Фаластин, Хон Юнисда мактаб болалари вайрон бўлган бино томида арқон тортиш ўйнамоқда. 18 ноябрь.