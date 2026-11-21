https://sputniknews.uz/20261121/-tatyana-kim-wildberries-bosh-direktori-lavozimidan-ketdi-62192385.html
Татьяна Ким Wildberries бош директори лавозимидан кетди
Татьяна Ким Wildberries бош директори лавозимидан кетди
Sputnik Ўзбекистон
Бош директор ўзгариши билан бирга Wildberries акциядорлари сафида ҳам жиддий ўзгаришлар содир бўлди. 21.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-21T15:57+0500
2026-11-21T15:57+0500
2026-11-21T16:07+0500
иқтисод
бизнес
россия
wildberries
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/15/62192567_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_bbe919264cfb53b454517cb3c982b001.jpg
ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Татяна Ким ўрнига Wildberries МЧЖ бош директори лавозимидан кетди, унинг ўрнига Алексей Куликов тайинланди. Бу ҳақида Юридик шахсларнинг ягона давлат реестридан маълум бўлди. Кеча "Том" ва "Ҳало" ёпиқ сармоя фондлари RWB МЧЖ (Wildberries & Russ) нинг умумий 30% улушини сотиб олгани эълон қилинди. Реестрга кўра, "Том" фонди RWBнинг бош 17,5% улушини сотиб олгн. Иккинчи сармоя фонди "Гало" эса — 12,5% улушни олган.Натижада, Wildberries МЧЖ ўз улушини 65% дан 45% гача, "Стинн" МЧЖ эса улушини 35% дан 25%гача камайтирган.RWB матбуот хизмати РИА Новости агентлигига ушбу қарор Россия ва у фаолият юритадиган мамлакатлардаги жорий активларни оптималлаштириш, шунингдек, маъсулиятни тақсимлаш ва таъсисчилар таркиби бўйича янги концепция билан боғлиқлигини тушунтирди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/15/62192567_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_fcd229743031801716a16038d39d6b39.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, бизнес, россия, wildberries
иқтисод, бизнес, россия, wildberries
Татьяна Ким Wildberries бош директори лавозимидан кетди
15:57 21.11.2026 (янгиланди: 16:07 21.11.2026)
Бош директор ўзгариши билан бирга Wildberries акциядорлари сафида ҳам жиддий ўзгаришлар содир бўлди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Татяна Ким ўрнига Wildberries МЧЖ бош директори лавозимидан кетди, унинг ўрнига Алексей Куликов тайинланди. Бу ҳақида Юридик шахсларнинг ягона давлат реестридан маълум бўлди.
"БИР-Аналитикс" ахборот тизимига кўра, тайинлаш жорий йилнинг 20-ноябрида бўлиб ўтган. Куликов, ўз навбатида, Дижико ва "ВБ Инжиниринг" реклама агентлигининг бош директори лавозимларида ишлаган.
Кеча "Том" ва "Ҳало" ёпиқ сармоя фондлари RWB МЧЖ (Wildberries & Russ) нинг умумий 30% улушини сотиб олгани эълон қилинди. Реестрга кўра, "Том" фонди RWBнинг бош 17,5% улушини сотиб олгн. Иккинчи сармоя фонди "Гало" эса — 12,5% улушни олган.
Натижада, Wildberries МЧЖ ўз улушини 65% дан 45% гача, "Стинн" МЧЖ эса улушини 35% дан 25%гача камайтирган.
RWB матбуот хизмати РИА Новости агентлигига ушбу қарор Россия ва у фаолият юритадиган мамлакатлардаги жорий активларни оптималлаштириш, шунингдек, маъсулиятни тақсимлаш ва таъсисчилар таркиби бўйича янги концепция билан боғлиқлигини тушунтирди.