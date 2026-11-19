Тошкентда халқ рассоми Жавлон Умарбековнинг “Абсурдлар” кўргазмаси очилди. Рассом қадимий мифлар ва машҳур образлар орқали сунъий интеллект инсон ҳаёти, тафаккури ва ижодига қандай таъсир кўрсатаётганини тасвирлайди.
Тошкентдаги “Академия” галереясида Ўзбекистон халқ рассоми, академик Жавлон Умарбековнинг шахсий кўргазмаси очилди. Рассом “Абсурдлар” туркумида қадимий мифларга, Таврот ва Инжил сюжетларига ҳамда жаҳон адабиёти қаҳрамонларига мурожаат қилган.Умарбеков асарларида Дон Кихот янги девларга дуч келади, Аловуддин эса бошқа бир жинни озод қилади. Рассомни инсоннинг ўзи яратган ақл билан юзма-юз келган лаҳзаси қизиқтиради.Машина аллақачон саволларга жавоб беради, мусиқа ва тасвирлар яратади. Хўш, қарор қабул қилишда машинага таяна бошлаган инсоннинг ўзи қандай ўзгаради?
Нарцисс ўзининг янги аксини кўради, Мутафаккир эса машина билан юзма-юз келади. Рассом шу таниш образлар орқали сунъий интеллект инсонни қандай ўзгартираётгани ҳақида мулоҳаза юритади.
Тошкентдаги “Академия” галереясида Ўзбекистон халқ рассоми, академик Жавлон Умарбековнинг шахсий кўргазмаси очилди. Рассом “Абсурдлар” туркумида қадимий мифларга, Таврот ва Инжил сюжетларига ҳамда жаҳон адабиёти қаҳрамонларига мурожаат қилган.
Умарбеков асарларида Дон Кихот янги девларга дуч келади, Аловуддин эса бошқа бир жинни озод қилади. Рассомни инсоннинг ўзи яратган ақл билан юзма-юз келган лаҳзаси қизиқтиради.
Машина аллақачон саволларга жавоб беради, мусиқа ва тасвирлар яратади. Хўш, қарор қабул қилишда машинага таяна бошлаган инсоннинг ўзи қандай ўзгаради?
“Мен жавоб изламаяпман. Саволнинг ўзи қандай ўзгараётганини кузатяпман”, — дейди Жавлон Умарбеков.