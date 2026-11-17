https://sputniknews.uz/20261117/uzbekistan-soha-xorij-investor-62076842.html
Ўзбекистонда қайси соҳалар хорижий инвесторларни кўпроқ қизиқтирмоқда?
Ўзбекистонда қайси соҳалар хорижий инвесторларни кўпроқ қизиқтирмоқда?
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2026 йил 1 ноябрь ҳолатига кўра, Ўзбекистонда хорижий сармоя иштирокида 23 501 та корхона фаолият юритган. Уларнинг 5 137 таси қўшма, 18 364 таси эса тўлиқ хорижий корхона. Корхоналарнинг соҳалар бўйича тақсимоти — инфографикада.
2026-11-17T15:32+0500
2026-11-17T15:32+0500
2026-11-17T15:32+0500
миллий статистика қўмитаси
корхона
иқтисод
ўзбекистон
инфографика
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида 23 501 та корхона фаолият юритган. Шундан 18 364 таси тўлиқ хорижий, 5 137 таси эса қўшма корхона.Хорижий инвесторлар иштирокидаги корхоналар ахборот ва алоқа ҳамда қурилиш соҳаларида ҳам кўпроқ.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
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миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, ўзбекистон, инфографика, инфографика
миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, ўзбекистон, инфографика, инфографика
Ўзбекистонда қайси соҳалар хорижий инвесторларни кўпроқ қизиқтирмоқда?
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони бўйича савдо етакчи. Саноат анча фарқ билан иккинчи ўринда
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида 23 501 та корхона фаолият юритган. Шундан 18 364 таси тўлиқ хорижий, 5 137 таси эса қўшма корхона.
Хорижий инвесторлар иштирокидаги корхоналар ахборот ва алоқа ҳамда қурилиш соҳаларида ҳам кўпроқ.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.