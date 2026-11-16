https://sputniknews.uz/20261116/uzbekistan-xorij-korxonalar-62043134.html
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар: топ-5 давлат — инфографика
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар: топ-5 давлат — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 23 501 та корхона фаолият юритмоқда. Қайси бешта давлат корхоналар сони бўйича етакчи? Батафсил — Sputnik инфографикасида.
2026-11-16T15:10+0500
2026-11-16T15:10+0500
2026-11-16T15:11+0500
инфографика
иқтисод
корхона
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62042398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4cb38e98658751249f76e24cfb98695.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони бўйича Хитой етакчилик қилмоқда — 7 106 та.Кейинги ўринларда Россия — 3 885 та ва Туркия — 2 554 та корхона билан бормоқда.Умуман, мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги 23 501 та корхона фаолият юритмоқда. Бу бир йил аввалги кўрсаткичдан 5 906 тага ёки 33,6 фоизга кўп.Шундан 5 137 таси қўшма корхона, 18 364 таси эса хорижий корхона ҳисобланади..Батафсил — Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62042398_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_21efdb56cc4f82a01b471f726182cf08.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, корхона, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, иқтисод, корхона, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар: топ-5 давлат — инфографика
15:10 16.11.2026 (янгиланди: 15:11 16.11.2026)
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони бўйича Хитой, Россия ва Туркия етакчи. Топ-5 — Sputnik инфографикасида.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони бўйича Хитой етакчилик қилмоқда — 7 106 та.
Кейинги ўринларда Россия — 3 885 та ва Туркия — 2 554 та корхона билан бормоқда.
Умуман, мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги 23 501 та корхона фаолият юритмоқда. Бу бир йил аввалги кўрсаткичдан 5 906 тага ёки 33,6 фоизга кўп.
Шундан 5 137 таси қўшма корхона, 18 364 таси эса хорижий корхона ҳисобланади..
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.