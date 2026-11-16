https://sputniknews.uz/20261116/uzbekistan-qoshma-korxonalar-62049995.html
Ўзбекистонда қўшма корхоналар: Россия, Хитой ва Туркия етакчи — топ-5
Ўзбекистонда қўшма корхоналар: Россия, Хитой ва Туркия етакчи — топ-5
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда 5 137 та қўшма корхона фаолият юритмоқда. Россия, Хитой ва Туркия етакчилик қилмоқда. Қайси бешта давлат билан энг кўп қўшма корхона ташкил этилган — Sputnik инфографикасида.
2026-11-16T19:51+0500
2026-11-16T19:51+0500
2026-11-16T19:51+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
корхона
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62048668_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f5caecc9afbac4d5e8ab6999c2b8bf61.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда 5 137 та қўшма корхона фаолият юритмоқда.Уларнинг энг кўпи Россия, Хитой ва Туркия капитали иштирокида ташкил этилган.Умуман, мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 23 501 тага етган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5 906 тага ёки 33,6 фоизга кўп.Шундан 18 364 таси тўлиқ хорижий капитал асосидаги корхоналардир.Қўшма корхоналар сони бўйича етакчи бешта давлат — Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/10/62048668_85:0:1045:720_1920x0_80_0_0_05e9f4acefe021abb99a6a1199341f9c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , корхона, иқтисод, инфографика
Ўзбекистонда қўшма корхоналар: Россия, Хитой ва Туркия етакчи — топ-5
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони 5 137 тага етди. Уларнинг энг кўпи Россия капитали иштирокида ташкил этилган. Топ-5 — инфографикада.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистонда 5 137 та қўшма корхона фаолият юритмоқда.
Уларнинг энг кўпи Россия, Хитой ва Туркия капитали иштирокида ташкил этилган.
Умуман, мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 23 501 тага етган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5 906 тага ёки 33,6 фоизга кўп.
Шундан 18 364 таси тўлиқ хорижий капитал асосидаги корхоналардир.
Қўшма корхоналар сони бўйича етакчи бешта давлат — Sputnik
инфографикасида.