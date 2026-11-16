https://sputniknews.uz/20261116/sputnik-eaeu-ai-muhokama-62038944.html
"Sputnik"да "ЕОИИда ишлаш", "ақлли шаҳарлар" ва сунъий интеллект муҳокама қилинади
"Sputnik"да "ЕОИИда ишлаш", "ақлли шаҳарлар" ва сунъий интеллект муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik халқаро мультимедиа матбуот марказида ЕОИИ мамлакатларининг рақамли лойиҳаларига бағишланган видеокўприк ўтказилади. Тигран Саркисян рақамли ташаббуслар натижалари ва сунъий интеллект имкониятлари ҳақида сўз юритади.
2026-11-16T12:40+0500
2026-11-16T12:40+0500
2026-11-16T12:40+0500
матбуот маркази
еоии
рақамли технологиялар
ҳамкорлик
тошкент
москва
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_090c00d6984fb41b2120deb9751ce852.jpg
Sputnik халқаро мультимедиа матбуот марказида "ЕОИИ мамлакатларининг рақамли лойиҳалари" мавзусида Москва — Минск — Остона — Бишкек — Ереван — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.Москвадан иштирокчи:- Евроосиё тараққиёт банки бошқаруви раиси ўринбосари, банкнинг Рақамли ташаббуслар жамғармаси куратори Тигран Саркисян.Тадбирда Евроосиё тараққиёт банки Рақамли ташаббуслар жамғармасининг 2026 йилдаги фаолияти, ЕОИИ мамлакатларида амалга оширилаётган рақамли лойиҳалар натижалари ва сунъий интеллектнинг Евроосиё интеграциясига таъсири муҳокама қилинади.Шунингдек, сунъий интеллектдан "ЕОИИда ишлаш" платформасида фойдаланиш имкониятлари ва "ақлли шаҳарлар" соҳасидаги ҳамкорлик истиқболларига эътибор қаратилади.Тадбир 24 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_543bfbf93dab110ec0d30b42ebbc429a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, рақамли технологиялар, ҳамкорлик, тошкент, москва, евроосиё тараққиёт банки (еотб)
еоии, рақамли технологиялар, ҳамкорлик, тошкент, москва, евроосиё тараққиёт банки (еотб)
"Sputnik"да "ЕОИИда ишлаш", "ақлли шаҳарлар" ва сунъий интеллект муҳокама қилинади
Видеокўприкда рақамли лойиҳалар натижалари, сунъий интеллект имкониятлари ва "ақлли шаҳарлар" соҳасидаги ҳамкорлик муҳокама қилинади.
Sputnik
халқаро мультимедиа матбуот марказида "ЕОИИ мамлакатларининг рақамли лойиҳалари" мавзусида Москва — Минск — Остона — Бишкек — Ереван — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.
- Евроосиё тараққиёт банки бошқаруви раиси ўринбосари, банкнинг Рақамли ташаббуслар жамғармаси куратори Тигран Саркисян.
Тадбирда Евроосиё тараққиёт банки Рақамли ташаббуслар жамғармасининг 2026 йилдаги фаолияти, ЕОИИ мамлакатларида амалга оширилаётган рақамли лойиҳалар натижалари ва сунъий интеллектнинг Евроосиё интеграциясига таъсири муҳокама қилинади.
Шунингдек, сунъий интеллектдан "ЕОИИда ишлаш" платформасида фойдаланиш имкониятлари ва "ақлли шаҳарлар" соҳасидаги ҳамкорлик истиқболларига эътибор қаратилади.
Тадбир 24 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.