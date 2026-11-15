Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261115/tashkent-xudoyberganov-korgazma-62013669.html
Тошкентда Рустам Худойбергановнинг “Ранглар оҳанги” кўргазмаси очилди — фото
Тошкентда Рустам Худойбергановнинг “Ранглар оҳанги” кўргазмаси очилди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Ўзбекистон халқ рассоми Рустам Худойбергановнинг 80 йиллигига бағишланган “Ранглар оҳанги” кўргазмаси очилди. Унда рассомнинг сўнгги икки йилда яратган асарлари намойиш этилмоқда.
2026-11-15T20:02+0500
2026-11-15T20:11+0500
фото
тошкент
ўзбекистон
санъат
хоразм
рассом
расм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0e/62014204_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2b9e2e47a98426c3c4ac5a58a7907752.jpg
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида халқ рассоми Рустам Худойбергановнинг 80 йиллигига бағишланган “Ранглар оҳанги” шахсий кўргазмаси очилди. Унда ижодкорнинг сўнгги икки йилда яратган асарлари намойиш этилмоқда.Тарихий мавзудаги асарлари билан танилган рассом бу гал қадимий шаҳарлар меъморчилиги, табиат манзаралари ва кундалик ҳаётга мурожаат қилган.Ёрқин ранглар, уларнинг ўзаро уйғунлиги ва алмашинуви асарларга ўзига хос маром бағишлайди. Кўргазманинг “Ранглар оҳанги” деб номланиши ҳам бежиз эмас.1946 йилда Хоразмда туғилган Рустам Худойберганов ижодида воҳанинг қадимий обидалари, кўчалари ва табиат манзаралари алоҳида ўрин тутади. Бу таассуротлар унинг дастгоҳли ва маҳобатли рангтасвир асарларида ўз аксини топган.1996 йилда Парижда рассомнинг шахсий кўргазмаси ўтказилган. Бир йил ўтиб, унинг асарлари Хиванинг 2500 йиллигига бағишланган кўргазмада намойиш этилган.“Ранглар оҳанги” кўргазмаси 12 декабргача давом этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0e/62014204_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5684a34e29673d861d97bd2ea008bc9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, ўзбекистон, санъат, хоразм, рассом, расм, фото
фото, тошкент, ўзбекистон, санъат, хоразм, рассом, расм, фото

Тошкентда Рустам Худойбергановнинг “Ранглар оҳанги” кўргазмаси очилди — фото

20:02 15.11.2026 (янгиланди: 20:11 15.11.2026)
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон халқ рассомининг 80 йиллигига бағишланган кўргазмада унинг сўнгги икки йилда яратган асарлари намойиш этилмоқда.
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида халқ рассоми Рустам Худойбергановнинг 80 йиллигига бағишланган “Ранглар оҳанги” шахсий кўргазмаси очилди. Унда ижодкорнинг сўнгги икки йилда яратган асарлари намойиш этилмоқда.
Тарихий мавзудаги асарлари билан танилган рассом бу гал қадимий шаҳарлар меъморчилиги, табиат манзаралари ва кундалик ҳаётга мурожаат қилган.
Гумбазлар, миноралар, пахса деворлар ва тор кўчалар ҳар бир полотнода ўзгача талқин этилган. Айрим асарларда кўчалар олисга чўзилиб, биноларнинг таниш қиёфаси аниқ кўринади. Бошқаларида эса меъморий шакллар йирик ранг доғлари орқали ифодаланган.
Ёрқин ранглар, уларнинг ўзаро уйғунлиги ва алмашинуви асарларга ўзига хос маром бағишлайди. Кўргазманинг “Ранглар оҳанги” деб номланиши ҳам бежиз эмас.
1946 йилда Хоразмда туғилган Рустам Худойберганов ижодида воҳанинг қадимий обидалари, кўчалари ва табиат манзаралари алоҳида ўрин тутади. Бу таассуротлар унинг дастгоҳли ва маҳобатли рангтасвир асарларида ўз аксини топган.
1996 йилда Парижда рассомнинг шахсий кўргазмаси ўтказилган. Бир йил ўтиб, унинг асарлари Хиванинг 2500 йиллигига бағишланган кўргазмада намойиш этилган.
“Ранглар оҳанги” кўргазмаси 12 декабргача давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Рустам Худойбергановнинг &quot;Ранглар оҳанги&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рустам Худойбергановнинг "Ранглар оҳанги" кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0