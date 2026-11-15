Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261115/eaeu-dori-bozor-muammolar-62029481.html
ЕОИИ дорилар бозорида рақобатга тўсқинлик қилувчи муаммоларни аниқлади
ЕОИИ дорилар бозорида рақобатга тўсқинлик қилувчи муаммоларни аниқлади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ЕОИИ мамлакатларининг фармацевтика бозорида қатор муаммоларни аниқлади. Улар дори воситаларини рўйхатдан ўтказиш, бозорга янги компанияларнинг кириши ва давлат харидларида рақобатни таъминлаш билан боғлиқ.
2026-11-15T17:09+0500
2026-11-15T17:09+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
дори
москва
халқаро конференция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43741090_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bbefc19af7aa3672a31cd9ea2321a82f.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида фармацевтика бозорини ўрганиб, рақобатга тўсқинлик қилаётган қатор муаммоларни аниқлади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Таҳлил натижаларини ЕИКнинг рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича вазири Максим Ермолович Москвада ўтказилган халқаро антимонополия конференциясида маълум қилди.Ўрганиш давомида қуйидаги муаммолар аниқланган:Комиссия ўрганиш натижаларини ЕОИИга аъзо давлатларга юборган. Ушбу маълумотлар иттифоқ доирасида рақобатни ривожлантириш бўйича кейинги ишларга асос бўлади.ЕИК вазири, шунингдек, 2030 йилдан кейинги давр учун ЕОИИни ривожлантириш стратегиясида рақобат сиёсатини янада чуқурлаштириш зарурлигини таъкидлади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/06/43741090_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e45bfe465aa5ab11b25006d2128923aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, дори, москва, халқаро конференция
еоии, еик, дори, москва, халқаро конференция

ЕОИИ дорилар бозорида рақобатга тўсқинлик қилувчи муаммоларни аниқлади

17:09 15.11.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив / Медиабанкка ўтишПроизводство препарата азатиоприн на предприятии "ЮжФарм"
Производство препарата азатиоприн на предприятии ЮжФарм - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ЕИК таҳлили дори воситаларини рўйхатдан ўтказишдаги фарқлар, бозорга кириш тўсиқлари ва давлат харидларига оид муаммоларни кўрсатди.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида фармацевтика бозорини ўрганиб, рақобатга тўсқинлик қилаётган қатор муаммоларни аниқлади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Таҳлил натижаларини ЕИКнинг рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича вазири Максим Ермолович Москвада ўтказилган халқаро антимонополия конференциясида маълум қилди.
Ўрганиш давомида қуйидаги муаммолар аниқланган:
ЕОИИ давлатларида дори воситаларига оид умумий қоидаларни қўллаш амалиётида фарқлар мавжуд;
Дори воситаларини ягона қоидалар асосида рўйхатдан ўтказиш жараёни мамлакатлар бўйича бир хил кечмаяпти;
Янги компаниялар учун фармацевтика бозорига кириш тўсиқлари юқори;
Давлат харидларида дори воситаларининг ўзаро алмашинувчанлигини аниқлаш билан боғлиқ муаммолар бор.
Ермоловичнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар фармацевтика бозорида рақобат муҳитига таъсир кўрсатмоқда.
Комиссия ўрганиш натижаларини ЕОИИга аъзо давлатларга юборган. Ушбу маълумотлар иттифоқ доирасида рақобатни ривожлантириш бўйича кейинги ишларга асос бўлади.
ЕИК вазири, шунингдек, 2030 йилдан кейинги давр учун ЕОИИни ривожлантириш стратегиясида рақобат сиёсатини янада чуқурлаштириш зарурлигини таъкидлади.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0