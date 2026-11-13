https://sputniknews.uz/20261113/ozbekiston-oliy-malumot-61991721.html
Ўзбекистонда неча фоиз аҳоли олий маълумотли?
Ўзбекистонда неча фоиз аҳоли олий маълумотли?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 3,27 миллион киши ёки 15 ва ундан катта ёшдаги аҳолининг 12 фоизи олий ёки олий таълимдан кейинги маълумотга эга. Энг катта гуруҳни умумий ўрта маълумотли аҳоли ташкил этади – 11,6 миллион киши ёки 15 ёшдан ошган аҳолининг 42,8 фоизи. Яна 9,7 миллион киши (35,8 фоиз) ўрта махсус ва касб-ҳунар маълумотига эга.
2026-11-13T19:12+0500
2026-11-13T19:12+0500
2026-11-13T19:12+0500
инфографика
ўзбекистон
олий таълим муассасалари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0d/61990946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_098718011b7c9427abf5bdcbf21e4d3c.png
Ўзбекистонда 3,27 миллион киши ёки 15 ва ундан катта ёшдаги аҳолининг 12 фоизи олий ёки олий таълимдан кейинги маълумотга эга.Эълон қилинган маълумотларга кўра, энг катта гуруҳни умумий ўрта маълумотли аҳоли ташкил этади – 11,6 миллион киши ёки 15 ёшдан ошган аҳолининг 42,8 фоизи. Яна 9,7 миллион киши (35,8 фоиз) ўрта махсус ва касб-ҳунар маълумотига эга.Ҳар 1 000 нафар 15 ёш ва ундан катта аҳолига 120 нафар олий ва олий таълимдан кейинги, 358 нафар ўрта махсус ва профессионал ҳамда 428 нафар умумий ўрта маълумотли шахс тўғри келади.Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 1 октябрь ҳолатига доимий аҳоли сони 39,5 млн кишини ташкил этмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0d/61990946_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_75e5f2d3dd7aae11d1b41f855408b7c3.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, олий таълим муассасалари, инфографика
инфографика, ўзбекистон, олий таълим муассасалари, инфографика
Ўзбекистонда неча фоиз аҳоли олий маълумотли?
Олий маълумотли аҳоли сони очиқланди.
Ўзбекистонда 3,27 миллион киши ёки 15 ва ундан катта ёшдаги аҳолининг 12 фоизи олий ёки олий таълимдан кейинги маълумотга эга.
Эълон қилинган маълумотларга кўра, энг катта гуруҳни умумий ўрта маълумотли аҳоли ташкил этади – 11,6 миллион киши ёки 15 ёшдан ошган аҳолининг 42,8 фоизи. Яна 9,7 миллион киши (35,8 фоиз) ўрта махсус ва касб-ҳунар маълумотига эга.
Ҳар 1 000 нафар 15 ёш ва ундан катта аҳолига 120 нафар олий ва олий таълимдан кейинги, 358 нафар ўрта махсус ва профессионал ҳамда 428 нафар умумий ўрта маълумотли шахс тўғри келади.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 1 октябрь ҳолатига доимий аҳоли сони 39,5 млн кишини ташкил этмоқда.