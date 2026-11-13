Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261113/ozbekiston--rossiya-61997585.html
Ўзбекистон — Россия учрашуви қандай ўтди — фото
Ўзбекистон — Россия учрашуви қандай ўтди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоаси 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Иккинчи бўлимда россияликлар ҳисобни тенглаштириб, ғалабани илиб кетди. "Пахтакор" стадионидаги... 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T15:40+0500
2026-11-13T15:40+0500
фото
футбол
ўзбекистон
россия
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0d/61994181_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_239352ee9d48a3bef0b9cca9c5b5b4f2.jpg
12 ноябрь куни ўтган ўртоқлик учрашуви мезбонлар учун омадли бошланди. Бешинчи дақиқада Россия ҳимоячиси Виктор Мелёхин тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди. Танаффусдан кўп ўтмай Беҳруз Каримов Ўзбекистоннинг иккинчи голини урди. 70-дақиқада захирадан майдонга тушган Николай Комличенко ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Орадан беш дақиқа ўтиб, у иккинчи голини урди ва ҳисобни тенглаштирди. 79-дақиқада эса Алексей Миранчук Россияга 3:2 ҳисобида ғалаба келтирган голни урди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0d/61994181_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16062251826daac8523d7ba14e4cfdb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото, футбол, ўзбекистон, россия, тошкент
фото, фото, футбол, ўзбекистон, россия, тошкент

Ўзбекистон — Россия учрашуви қандай ўтди — фото

15:40 13.11.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон терма жамоаси 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Иккинчи бўлимда россияликлар ҳисобни тенглаштириб, ғалабани илиб кетди. "Пахтакор" стадионидаги баҳсдан лавҳалар — Sputnik Ўзбекистон фотолентасида.
12 ноябрь куни ўтган ўртоқлик учрашуви мезбонлар учун омадли бошланди. Бешинчи дақиқада Россия ҳимоячиси Виктор Мелёхин тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди. Танаффусдан кўп ўтмай Беҳруз Каримов Ўзбекистоннинг иккинчи голини урди.
70-дақиқада захирадан майдонга тушган Николай Комличенко ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Орадан беш дақиқа ўтиб, у иккинчи голини урди ва ҳисобни тенглаштирди. 79-дақиқада эса Алексей Миранчук Россияга 3:2 ҳисобида ғалаба келтирган голни урди.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви - Sputnik Ўзбекистон
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Футбол бўйича Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0