https://sputniknews.uz/20261112/uzbekistan-russia-oyin-foto-61966678.html
Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви: 2022 йилги ўйинни эслаймиз - фото
Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви: 2022 йилги ўйинни эслаймиз - фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари бугун Тошкентда яна куч синашади. Жамоаларнинг 2022 йил 20 ноябрдаги илк учрашуви 0:0 ҳисобида якунланган эди. Ўша ўйиннинг энг ёрқин лаҳзалари Sputnik фототасмасида.
2026-11-12T14:59+0500
2026-11-12T14:59+0500
2026-11-12T15:12+0500
футбол
спорт
фото
расм
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/14/30117065_0:148:1080:756_1920x0_80_0_0_f0134623b4957237ad63b8149cfedb8b.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Бугун соат 20:00 да Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.Жамоалар бундан тўрт йил аввал, 2022 йил 20 ноябрда ҳам айнан шу стадионда куч синашган эди. Ўшанда учрашув 0:0 ҳисобида якунланиб, ғолиб аниқланмаган, дўстлик ғалаба қозонган эди.Sputnik ўша учрашувнинг ёрқин лаҳзаларини фототасмада ёдга олади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/14/30117065_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_6d4c44a6475adaebcbacdc9399e9c163.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, фото, расм, фото, россия, ўзбекистон
футбол, спорт, фото, расм, фото, россия, ўзбекистон
Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви: 2022 йилги ўйинни эслаймиз - фото 14:59 12.11.2026 (янгиланди: 15:12 12.11.2026)
Sputnik 2022 йилда 0:0 ҳисобида тугаган ўйиндан фотолавҳаларни тақдим этади.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Бугун соат 20:00 да Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
Жамоалар бундан тўрт йил аввал, 2022 йил 20 ноябрда ҳам айнан шу стадионда куч синашган эди. Ўшанда учрашув 0:0 ҳисобида якунланиб, ғолиб аниқланмаган, дўстлик ғалаба қозонган эди.
Sputnik
ўша учрашувнинг ёрқин лаҳзаларини фототасмада ёдга олади.
© Sputnik
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
© Пресс-служба сборной команды России по футболу
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
© Sputnik
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
© Sputnik
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
© Пресс-служба сборной команды России по футболу
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
© Пресс-служба сборной команды России по футболу
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
© Sputnik
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
© Пресс-служба сборной команды России по футболу
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви
2022 йилдаги Ўзбекистон — Россия ўртоқлик учрашуви