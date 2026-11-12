https://sputniknews.uz/20261112/beeline-ilova-ozbek-til-61968193.html
Beeline иловаси энди ўзбек тилида гапиради
Beeline иловаси энди ўзбек тилида гапиради
Sputnik Ўзбекистон
Beeline иловасида ўзбек тилидан фойдаланиш имконияти пайдо бўлди. Мижозлар баланс ва харажатларни текшириши, тарифларни кўриши, тўловлар ҳамда хизматларни ўзбекча бошқариши мумкин. Илова 11 тилда ишлайди.
2026-11-12T15:40+0500
2026-11-12T15:40+0500
2026-11-12T15:56+0500
реклама
ўзбек тили
мобил алоқа
мобил илова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0c/61968635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26b122c36851a644749156547ff4c183.png
Beeline мижозлари операторнинг мобил иловасида (12+) ўзбек тилини танлаш опциясидан фойдаланишлари мумкин. Баланс ва харажатларни текшириш, тариф шартларини билиб олиш, алоқа хизматлари учун тўлов қилиш ҳамда қўшимча хизматларни улаш — қулай тилдаги интерфейс керакли маълумотни тезроқ топишга, шартларни тушуниб олишга ва кундалик масалаларни мустақил ҳал этишга ёрдам беради.Энди Beeline иловаси 11 та тилда: рус, инглиз, хитой, ўзбек, тожик, қирғиз, арман, туркман, қозоқ, озарбайжон ва белорус тилларида мавжуд. Янги тилларни қўшишда Beeline ўз мижозларининг эҳтиёжларини ҳисобга олди.Тилни танлаш учун Beeline иловасини энг сўнгги версиясигача янгилаш керак. Android’да тилни тизимга киришдан олдин ёки иловага киргандан кейин “Профиль” → “Илова созламалари” → “Илова тили” бўлимида танлаш мумкин. Тил танланганидан сўнг илова автоматик равишда қайта ишга тушади.iPhone қурилмаларида “Илова тили” опцияси “Профиль” бўлимида жойлашган. Унга босилганда, илова смартфон созламаларига ўтишни таклиф қилади, у ерда эса керакли тилни танлаш мумкин бўлади.“ВимпелКом” ОАЖ рекламаси. Батафсил маълумот beeline.ru сайтида.Москва ш., ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneVfS9ypd5i
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0c/61968635_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc75c9d9ade48a66b259d224e0ddd0ea.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
реклама, ўзбек тили, мобил алоқа, мобил илова
реклама, ўзбек тили, мобил алоқа, мобил илова
Beeline иловаси энди ўзбек тилида гапиради
15:40 12.11.2026 (янгиланди: 15:56 12.11.2026)
Компаниялар хабарлари
Beeline иловасида ўзбек тили пайдо бўлди. Мижозлар баланс, тариф ва хизматларни ҳам ўзбек тилида бошқара олади.
Beeline мижозлари операторнинг мобил иловасида (12+) ўзбек тилини танлаш
опциясидан фойдаланишлари мумкин. Баланс ва харажатларни текшириш, тариф шартларини билиб олиш, алоқа хизматлари учун тўлов қилиш ҳамда қўшимча хизматларни улаш — қулай тилдаги интерфейс керакли маълумотни тезроқ топишга, шартларни тушуниб олишга ва кундалик масалаларни мустақил ҳал этишга ёрдам беради.
“Beeline учун мижозлар билан бир тилда гаплашиш ниҳоятда муҳим – энди эса том маънода ҳам. Бу бизнинг устувор вазифаларимиздан бири ва стратегик ёндашувимизнинг ажралмас қисмидир. Иловада одамлар харажатларини текширади, хизматларни танлайди ва ўз алоқасини қандай бошқаришни ҳал қилади. Биз ҳар ким буни ишонч билан амалга ошириши, айнан нимани улаётгани ёки нима учун тўлов қилаётганини аниқ тушунишини истаймиз — бу фойдаланувчиларнинг рақамли хавфсизлигининг бир қисмидир. Мижозларимизнинг фикр-мулоҳазаларини инобатга олиб, ғамхўрлик билан тил талқинларини янада такомиллаштиришда давом этамиз”, — деди Beeline’нинг норезидентлар учун маҳсулотларни ривожлантириш йўналиши раҳбари Карина Маляньц.
Энди Beeline иловаси 11 та тилда: рус, инглиз, хитой, ўзбек, тожик, қирғиз, арман, туркман, қозоқ, озарбайжон ва белорус тилларида мавжуд. Янги тилларни қўшишда Beeline ўз мижозларининг эҳтиёжларини ҳисобга олди.
Тилни танлаш учун Beeline иловасини энг сўнгги версиясигача янгилаш керак. Android’да тилни тизимга киришдан олдин ёки иловага киргандан кейин “Профиль” → “Илова созламалари” → “Илова тили” бўлимида танлаш мумкин. Тил танланганидан сўнг илова автоматик равишда қайта ишга тушади.
iPhone қурилмаларида “Илова тили” опцияси “Профиль” бўлимида жойлашган. Унга босилганда, илова смартфон созламаларига ўтишни таклиф қилади, у ерда эса керакли тилни танлаш мумкин бўлади.
“ВимпелКом” ОАЖ рекламаси. Батафсил маълумот beeline.ru сайтида.
Москва ш., ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneVfS9ypd5i