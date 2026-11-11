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Ўзбекистон — Россия: ўйинга бир кун қолганда — машғулотлардан фото
Ўзбекистон — Россия: ўйинга бир кун қолганда — машғулотлардан фото
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Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россия билан ўртоқлик учрашуви олдидан сўнгги машғулотини ўтказди. 12 ноябрь куни "Пахтакор" стадионида бўлиб ўтадиган ўйинга Фабио Каннаваро шогирдлари қандай тайёргарлик кўрмоқда — фототасмада.
2026-11-11T21:16+0500
2026-11-11T21:16+0500
2026-11-11T21:18+0500
футбол
ўзбекистон
россия
миллий терма жамоа
тошкент
пахтакор
фото
спорт
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Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россия билан ўйин олдидан сўнгги машғулотини ўтказди.Фабио Каннаваро шогирдларининг учрашувга тайёргарлиги — Sputnik Ўзбекистон фототасмасида.
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футбол, ўзбекистон, россия, миллий терма жамоа, тошкент, пахтакор, фото, фото, спорт
футбол, ўзбекистон, россия, миллий терма жамоа, тошкент, пахтакор, фото, фото, спорт
Ўзбекистон — Россия: ўйинга бир кун қолганда — машғулотлардан фото 21:16 11.11.2026 (янгиланди: 21:18 11.11.2026)
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 12 ноябрь куни Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида соат 20:00 да бошланади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россия билан ўйин олдидан сўнгги машғулотини ўтказди.
Фабио Каннаваро шогирдларининг учрашувга тайёргарлиги —
Sputnik Ўзбекистон
фототасмасида.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот
Ўзбекистон термаси Россия билан ўйинга машғулот